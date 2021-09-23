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吃飯吃一半突然脫光光 男裸體走向吧檯找人聊天
英國一名男性14日在當地酒吧用餐時，竟突然起身脫光衣服，全裸走向吧檯跟調酒師聊天，最後卻沒有買任何飲品。
目擊者將男性照片放到社群平台上引發網友激烈討論：「想像在那個地板上光著腳走路...」、「他這樣怎麼付錢？」、「我想到很多問題」、「他最好穿上衣服，否則可能就不只收到藍月了（調酒「Blue Moon」為有拒絕之意的酒，收到表示別人要你「滾！」）。
還有人說這件事呈現很多問題：「疫情確實導致很多極端行為，但人們應該正視地板的骯髒程度以及腳部健康。他好歹也穿個人字拖，一樣能達到同樣效果。而且不戴口罩實在很不可取。如果一定要展示生殖器，請尊重其他人的健康以及自己腳的健康。」
目擊者透露當時坐在那名男性跟他朋友旁邊那桌，看到他突如其來的舉動，在場所有人都「嚇傻」了。這名男性從酒吧走回座位後，就默默的穿回衣服，完全沒有解釋脫衣服的動機。事後目擊者聽說有人在事發半小時前跟該男性打賭「20鎊（約合新台幣760元）脫衣」。
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