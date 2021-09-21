男搭訕狂炫258萬存款！ 正妹神回「一句話」網全驚呆

外型亮眼的女性有時會遇到陌生人搭訕，然而，面對異性搭訕，又會有何反應呢？近日有網友PO出一段影片，女性友人在酒吧遭到陌生男子搭訕，對方還秀出銀行存款明細，沒想到友人不為所動，影片掀起大批網友熱議。

國外一名女網友在美國知名論壇Reddit貼出一段影片，只見她與女性友人前往酒吧時，突然遇到陌生男子上前搭訕，並拿出手機，大秀富國銀行（Wells Fargo）存款明細，試圖藉此打動朋友芳心。

女性友人瞄了一眼手機螢幕後，直說「你真的認為這樣可以打動我嗎？抱歉，我沒有被錢打動」，男子接著怒嗆「妳搞不清楚狀況，9萬2802美元（約新台幣258萬元）欸！」