金正恩愛粉紅色？北韓大樓漆成柔和色系 專家曝背後動機

北韓在很多人心目中都是神秘國度，除了因為關於北韓的資料不多之外，亦因為他們經常都會做出一些出人意表的事。近年來，不少媒體都發覺北韓的「外觀」正在改變，不少樓宇的外牆都換上了柔和色系（Pastel Tone）。到底金正恩為什麼要將北韓打造成為像童話王國一樣的國家？

說起北韓的代表顏色，大家最先想到的，多數都會是紅色、軍綠色、藍色等比較樸實的顏色。不過，近年來，北韓卻陸續出現不少色彩繽粉的大樓，包括粉紅色、粉藍色、薄荷綠色等。從高空看下去，甚至令人產生置身於童話王國一樣的感覺。

位於首爾的北韓大學院大學校教授李圭哲接受SBS NEWS訪問時表示，金正恩掌權後，非常重視都市美化的政策。自2012年起，金正恩下令實施「都市美化法」，規定村落、住宅、農村、城市都要以「社會主義特色」來佈置，而美化社會是「愛國事業」，代表是全國國民都需要共同負責。自此之後，北韓就出現了很多柔和色系的大樓。

北韓大學院大學校另一名教授李宇榮（譯音）解釋，北韓以往的樓宇都是殘殘舊舊，給人一種已經老化的感覺，不知不覺令人將北韓與貧窮掛上等號。金正恩想一洗這種印象，於是就從都市美化著手，將整個國家打造成七彩繽紛的王國，企圖告訴世人「北韓經濟已經進步」。不過實際上，北韓的環境又是否真的如外表一樣光鮮？

北韓大樓的外觀。圖翻攝自SUBUSU NEWS

北韓大樓的外觀。圖翻攝自SUBUSU NEWS

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文章授權轉載自《香港01》