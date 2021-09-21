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冷凍櫃裝160公斤「冷凍老虎」 越南屋主辯稱：只是幫寄放

聯合新聞網 / 綜合報導
越南民宅搜出冷凍老虎。圖／取自外媒
越南民宅搜出冷凍老虎。圖／取自外媒

老虎屬於瀕危動物之一，瀕危野生動植物物種國際貿易公約規定，所有虎骨貿易均為非法行為。越南警方日前在一處民宅內搜出160公斤的「冷凍老虎」，另外還有34公斤不知名的動物骨頭，屋主表示自己是收錢後，借一名司機寄放冷凍櫃，動物骨則是用於「骨膠」入藥。

根據外媒報導指出，越南河靜省警方在42歲的Nguyen Van Chung家中發現一個冷凍櫃，打開後發現一頭完整的冷凍老虎，還有數袋動物骨頭，秤重後確認老虎重達160公斤，而動物骨則是有34公斤。

Nguyen Van Chung表示，他在去年遇到一名卡車司機，該名司機要求寄放一個冷凍櫃，並表示冷凍櫃裝有要製作成骨膠的動物骨。十天後司機將冷凍櫃載運到家中，他發現櫃中有一頭老虎便拒絕要求，但司機提供他900萬越南盾（約新台幣11000元）的寄放費，於是他改變心意仍接受了。

老虎屬於瀕危動物，不得於越南任意捕捉、宰殺，若在越南任意捕獵、捕捉、轉移或交易保育動物，將會面臨15年監禁、最高150萬越南盾罰金（約新台幣1834萬元）等罰則。

越南 老虎

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