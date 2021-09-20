日本小學生靠一招賺飽零用錢 3分鐘畫畫撈20萬爆紅

許多人常調侃「成功得靠父母」，但最近日本有個8歲小朋友靠自己致富。小朋友稱自己為「Zombie Zoo Keeper」，畫一幅畫只需3分鐘，但卻可賣得最多80萬円（約新台幣20萬）！

日本資訊節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》報導，8歲小朋友「Zombie Zoo Keeper」是小學3年級學生，他某天做暑期功課的自由研究時隨手畫了幾幅畫，怎料竟然以高價賣出！原來他畫了畫之後以NFT形式放上網拍賣，更受到一個大人物的賞識，從此成名。

「Zombie Zoo Keeper」隨手畫了幾幅畫，並以NFT形式放上網拍賣。圖翻攝自日本節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》

NTF（Non-Funfible Token，非同質化代幣）是一種虛擬資產，將一件物件的數碼化特定資訊，放入區塊鏈，表示物件的擁有權，再將擁有權放上網拍賣。簡而言之，NTF類似是「數碼世界的擁有權證明書」，每個NFT價值不同、不能互換替代，常見的NFT有圖像、影片、虛擬角色等，這些作品又稱為「加密藝術」。

自稱「Zombie Zoo Keeper」的小學男生今年8歲，他的畫被以80萬円（約新台幣20萬）賣出爆紅。起初「Zombie Zoo Keeper」開始賣畫原因，源於他之前見到國外有人用NFT畫畫賺錢的新聞，於是他和母親決定以「挑戰NFT」為暑假時做的自由研究題目。

8歲小朋友「Zombie Zoo Keeper」用3分鐘畫畫。圖翻攝自日本節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》

他很喜歡各種生物，所以就將看到的生物畫下來，並用iPad上的免費應用程式用3分鐘畫畫，完成了一幅名為「貝」的作品。那麼他一共賺到多少錢呢？可愛的「Zombie Zoo Keeper」悄悄地告訴攝影師，他暫時總共賺到370萬円（約新台幣93萬）。

他能夠成為人氣畫家，有兩個原因，第一是因為知名DJ Trevor McFedries看上了他的作品，Trevor McFedries十分有名，他曾與Katy Perry一起工作過，社交網站有大約300萬追蹤者。他對「Zombie Zoo Keeper」的畫一見鍾情，並形容「這些畫無視一切流行元素和常規，是最棒的」，他更用「Zombie Zoo Keeper」的畫作為Twitter頭像，令畫的價值一下子急升。

受歡迎的第二個原因是，因為「Zombie Zoo Keeper」的母親對NFT本來就有點認識，所以才鼓勵兒子製作為NFT拍賣。「Zombie Zoo Keeper」將畫作都放上網，在短短一分鐘，他就賣掉3幅畫，賺到21萬円（約新台幣5萬）。他表示自己平時一個月只有300円（約新台幣76元）零用錢，在不需要零用錢了，還想把錢分給父母。

「Zombie Zoo Keeper」隨手畫了幾幅畫，並以NFT形式放上網拍賣。圖翻攝自日本節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》

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文章授權轉載自《香港01》