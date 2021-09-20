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日本超辣女優竟是大胃王！一人狂嗑26盤壽司甜笑：很享受

聯合新聞網 / 綜合報導
桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG
桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG

不科學！日本AV女優桃乃木香奈擁有魔鬼身材，但同時她也是一名大胃王，近日她貼出到迴轉壽司用餐的照片，只見她一人就吃光26盤壽司，讓粉絲直呼「太厲害了」。

桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片，只見她不斷進食，臉頰都鼓起來，桌上擺滿數種壽司，如鰻魚、甜蝦、海膽等，她一派輕鬆地喝著茶，最後將吃完的壽司空盤堆起來，盤數竟高達26盤，再加上一盤承裝鮮蝦的方盤，她在照片旁附註「這是一種享受」。

桃乃木香奈的胃口也讓粉絲驚訝，紛紛留言「你怎麼能吃這麼多？」、「太厲害了」、「為什麼不會胖」。桃乃木香奈過去也經常在Instagram上貼出享用美食照，日前才秀出她到拉麵店用餐的照片，只見一張桌子擺滿食物，桌上擺滿六碗食物，看來相當享受。

桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG
桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG

桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG
桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG

桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG
桃乃木香奈近日在Instagram上貼出數張她到壽司店用餐的照片。圖／取自IG

壽司 Instagram 日本

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