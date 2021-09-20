網紅媽餵母乳時腋下滲乳汁 驚問 「難道我有三個乳頭？」

不少媽媽都會選擇以母乳餵哺初生寶寶，美國有一名網紅媽媽在網上分享，指自己在餵母乳時，赫然發現腋下竟流出乳汁，嚇得她趕忙去看醫生，心中更懷疑「難道我有三個乳頭？」

綜合外媒報道，來自美國猶他州的蓮茜（Lindsay White），是在TikTok上擁有14.2萬名粉絲的網紅媽媽，她早前透過影片分享，指某天在餵哺大女兒艾莉（Allie）時，發現她的頭髮濕了。蓮茜一開始還以為自己流太多汗，後來才發現腋下有個大腫塊，「我擠壓它，乳汁就噴出來了。」

「難道我有三個乳頭？」蓮茜馬上求醫，結果醫生向她解釋，其實乳腺會一直延伸到腋下。蓮茜其後又表示，自己本來只有一邊腋下會滲出乳汁，但到小兒子柯達（Koda）出生時，就變成左右兩邊都有乳汁滲出。

蓮茜的影片在網上瘋傳，有網友表示「那發生在我第一次懷孕時，我完全被嚇壞了」，又有網友指「我不想懷孕了」。

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文章授權轉載自《香港01》