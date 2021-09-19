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日本研究提出新學說：現代日本人可能是中國漢族等後代

香港01 / 撰文／聶振宇
日本研究認為，現代日本人可能是中國漢族等東亞民族的後代。 路透社
日本研究認為，現代日本人可能是中國漢族等東亞民族的後代。 路透社

日本研究團隊9月18日在美國科學雜誌上提出新學說，認為現代日本人可能是中國漢族等東亞民族的後代。這意味着古墳人可能為現代日本人（1945年至今）的直系祖先。

據日本《朝日新聞》9月18日報道，日本金澤大學和鳥取大學等學術機構構成的國際研究團隊9月18日在美國科學雜誌《science advances》上發表論文，在分析石川縣金澤市發現的約1500年前古墳時代人骨的DNA過程中發現，古墳人DNA中包含東亞人身上多見的遺傳特徵，這些特徵與現代日本人遺傳特徵幾乎一致。

在約3000年前的彌生時代，亞洲大陸的人類開始大規模渡海移居日本。根據日本專家1991年提倡的學說，現代日本人的直系祖先可能為彌生人，也就是繩文人（日本列島土著）與亞洲大陸移民的混血。

不過，最新的研究結果表明，在彌生人的DNA中，發現很多東北亞人身上常見的遺傳特徵。另一方面，古墳人的DNA中包含彌生人DNA所不具備的在東亞人身上多見的遺傳特徵，同時，這些特徵與現代日本人遺傳特徵幾乎一致。

按照《朝日新聞》介紹，彌生時代是亞洲大陸的人類移居日本列島的開端。在彌生時代之後，中國漢族等東亞民族開始渡海移居日本，將紡織、土木建造方面的新技術引進當時的日本，史稱古墳時代。

研究結果表明，古墳人可能為（彌生人與以漢族等移民的混血）現代日本人的直系祖先。

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文章授權轉載自《香港01》

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