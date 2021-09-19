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真．人肉漢堡包…女子咬到「人類斷指」 相片瘋傳一看就想吐

香港01 / 撰文： 李納德
女網民找店員理論，對方稱漢堡材料都是預製品，又指分店從未發生類似事件。（「Estefany Benitez」fb影片截圖）
女網民找店員理論，對方稱漢堡材料都是預製品，又指分店從未發生類似事件。（「Estefany Benitez」fb影片截圖）

改編自真實奇案的港產片《人肉叉燒包》內容超震撼，玻利維亞近日就爆出「人肉漢堡包」恐怖事件！當時有女網民日前在facebook貼出圖片投訴，聲稱日前到1家連鎖漢堡店吃漢堡包，咀嚼美食時發現有異物，一吐出來竟然是1截人類斷指，「我咀嚼到1隻手指」，惟她向店方投訴時，對方竟想淡化事件繼續營業。相關照片在臉書公開後，內容極度驚嚇而被被瘋傳，其後店方終於回應，指有職員早前處理肉類時切斷了手指，當地警方亦確認的確有職員處理食材時弄斷了食指，涉事分店現時被下令停業。

玻利維亞女網民吃漢堡時咬到人類斷指，而且是經她咀嚼後再吐出，十分恐怖。（「Estefany Benitez」fb圖片）
玻利維亞女網民吃漢堡時咬到人類斷指，而且是經她咀嚼後再吐出，十分恐怖。（「Estefany Benitez」fb圖片）

咬漢堡包後咀嚼期間察覺有異物，吐出的竟是人類手指，到底有多可怕？玻利維亞女網民賓尼迪斯（Estefany Benitez）早前在fb發文，指她在9月12日晚去到當地城市聖克魯斯德拉謝拉（Santa Cruz de la Sierra）的連鎖漢堡店「Hot Burger」用膳，這是其中一間她最喜愛的食店。

玻利維亞女網民吃漢堡時咬到人類斷指，而且是經她咀嚼後再吐出，十分恐怖。（「Estefany Benitez」fb圖片）
玻利維亞女網民吃漢堡時咬到人類斷指，而且是經她咀嚼後再吐出，十分恐怖。（「Estefany Benitez」fb圖片）

賓尼迪斯點了漢堡包，當她大口吃下後，咬了一會感到嘴裏有異物，吐出來查看，驚見是1截已有點腐爛的人類手指，「吃飯時我咀嚼到1隻手指」，她當時非常驚恐，冷靜過來時馬上拍照。從影片及照片所見，盤子側面有隻咀嚼過的手指，另一張照片見到手指仍有指甲，顏色顯示可能烹煮過，單看照片已令人極度不安、嘔心，放入口咀嚼可能是一輩子的陰影。

賓尼迪斯亦拍攝了她和店員交談的影片，職員解釋店舖的漢堡材料都是預製，店方從未發生過漢堡有手指這種事，問她想要什麼，表示都可以提供給她。職員後來說會即時關店調查，但賓尼迪斯發現過了不久，他們「像沒發生任何事一樣繼續做生意」，她想討個交代時，而店方說可以退款，「就像什麼都沒發生一樣」，認為店方有心淡化事件並繼續營業。

賓尼迪斯其後在臉書分享「手指漢堡」的照片，希望網民幫手廣傳分享。如此駭人聽聞的事，當然馬上在網上瘋傳，許多網民說看到照片已想嘔吐。漢堡店發言人隨後形容這事故是「不幸事件」，並確認曾有職員準備肉類時弄斷了部分手指。

玻利維亞女網民吃漢堡時咬到人類斷指，而且是經她咀嚼後再吐出，十分恐怖。（「Estefany Benitez」fb圖片）
玻利維亞女網民吃漢堡時咬到人類斷指，而且是經她咀嚼後再吐出，十分恐怖。（「Estefany Benitez」fb圖片）

玻利維亞警方打擊特殊罪案部門負責人Edson Claure向當地傳媒確認，該公司有員工早前於處理肉類時失去部分食指。當地消費者權益部門決定暫時關閉該分店並處以罰款。

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文章授權轉載自香港01》

漢堡 玻利維亞 香港

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