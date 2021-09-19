快訊

避免將農藥吃下肚 專家公認一招最能徹底洗淨蔬果

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白蟻入侵功德箱…泰國寺廟住持一開見蟻巢 善款變碎紙無法兌換

香港01 / 撰文： 李納德
泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）
泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

害蟲無孔不入，連錢都不放過！泰國有寺廟的住持最近發現用來收集善款的功德箱有異，裏面的鈔票竟變得碎爛，原來兇手是白蟻，牠們更已在箱內築巢。住持指箱內原本有逾1.4萬泰銖（約3300港元），經點算後損失過半，有約1萬泰銖（約2400港元）已變成一堆碎紙，餘下較為完整的會聯絡銀行兌換。

泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）
泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

事件發生於泰國甘烹碧府1家名為Ta Khian Thong的寺廟，寺內住持日前留意到功德箱裏面的善款離奇變得碎爛，一些鈔票破爛到根本不能使用。住持打開檢查才發現箱內竟然有白蟻在築巢，鈔票被牠們咬到變碎紙，一倒出來是一大堆紅色和綠色「碎鈔」，還夾雜住硬幣。

泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）
泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

該名住持透露，他們1年前打開過功德箱，未發現有白蟻或異狀，經點算後，箱內原本有約1.4萬元泰銖（約3300港元），估計損失逾1萬泰銖（約2400港元），已聯絡當地銀行將一些尚算完整的鈔票兌換，而原本木製的功德箱也換了1個金屬製，希望不會被白蟲「食錢」。

泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）
泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

延伸閱讀：

隔離泰女嫌外賣太慢狂摑管理員　稱剛隆胸勿碰：20多萬你賠得起？

動物園疫下關閉　企鵝繼續散步鍛鍊竟不停搖頭　專家：可能感孤獨

文章授權轉載自香港01》

泰國 香港 動物園 孤獨

延伸閱讀

超摳肌肉男曝省錢術 只有2條內褲「聞聞沒味就繼續穿」

捉蛇20年！印度蛇王自認「毒液免疫」 被咬自行吮毒後慘死

影／一路捕到掛！ 101歲阿嬤跟78歲兒子一周3天出海捕龍蝦

身高縮水？全球平均身高最高的荷蘭人 年輕一代變矮了

相關新聞

白蟻入侵功德箱…泰國寺廟住持一開見蟻巢 善款變碎紙無法兌換

害蟲無孔不入，連錢都不放過！泰國有寺廟的住持最近發現用來收集善款的功德箱有異，裏面的鈔票竟變得碎爛，原來兇手是白蟻，牠們更已在箱內築巢。住持指箱內原本有逾1.4萬泰銖（約3300港元），經點算後損失過半，有約1萬泰銖（約2400港元）已變成一堆碎紙，餘下較為完整的會聯絡銀行兌換。

真．人肉漢堡包…女子咬到「人類斷指」 相片瘋傳一看就想吐

改編自真實奇案的港產片《人肉叉燒包》內容超震撼，玻利維亞近日就爆出「人肉漢堡包」恐怖事件！當時有女網民日前在facebook貼出圖片投訴，聲稱日前到1家連鎖漢堡店吃漢堡包，咀嚼美食時發現有異物，一吐出來竟然是1截人類斷指，「我咀嚼到1隻手指」，惟她向店方投訴時，對方竟想淡化事件繼續營業。相關照片在臉書公開後，內容極度驚嚇而被被瘋傳，其後店方終於回應，指有職員早前處理肉類時切斷了手指，當地警方亦確認的確有職員處理食材時弄斷了食指，涉事分店現時被下令停業。

塵封中東地底八世紀 「世界最老管風琴」出土修復

20世紀早期，一個考古團隊在巴勒斯坦耶誕教堂（Basilica of the Nativity，建於耶穌誕生的馬槽原址，為全球尚在使用的極老教堂之一）地下，發掘出一部12世紀製造的管風琴，因為當地氣候乾燥，樂器就這樣保存了幾個世紀，成為現存最高齡的管風琴。

超摳肌肉男曝省錢術 只有2條內褲「聞聞沒味就繼續穿」

美國紐約男性公開自己省錢哲學，其中一項是只買2條內褲，「如果聞一聞覺得沒異味就會繼續穿」。

影／樓上鄰居太吵 網紅夫婦1招高難度動作反擊

世界上令你最困擾的人，很可能是住在樓上的鄰居！外國1對網紅夫婦早前分享1條短片，指一直以來深受樓上鄰居每晚發出噪音的困擾，兩夫妻根本沒法睡覺，忍無可忍之下，終於想到1招「以其人之道還治其人之身」反擊。短短7秒的片段大快人心，上載至今已逾540萬人觀看，網民被逗得爆笑大讚是很認真的報復。

自導自演？下水道傳來呼救聲 男一看「裸女雙腿被綑綁」

美國佛羅里達州一名裸體女性10日從下水道被救出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。