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白蟻入侵功德箱…泰國寺廟住持一開見蟻巢 善款變碎紙無法兌換
害蟲無孔不入，連錢都不放過！泰國有寺廟的住持最近發現用來收集善款的功德箱有異，裏面的鈔票竟變得碎爛，原來兇手是白蟻，牠們更已在箱內築巢。住持指箱內原本有逾1.4萬泰銖（約3300港元），經點算後損失過半，有約1萬泰銖（約2400港元）已變成一堆碎紙，餘下較為完整的會聯絡銀行兌換。
事件發生於泰國甘烹碧府1家名為Ta Khian Thong的寺廟，寺內住持日前留意到功德箱裏面的善款離奇變得碎爛，一些鈔票破爛到根本不能使用。住持打開檢查才發現箱內竟然有白蟻在築巢，鈔票被牠們咬到變碎紙，一倒出來是一大堆紅色和綠色「碎鈔」，還夾雜住硬幣。
該名住持透露，他們1年前打開過功德箱，未發現有白蟻或異狀，經點算後，箱內原本有約1.4萬元泰銖（約3300港元），估計損失逾1萬泰銖（約2400港元），已聯絡當地銀行將一些尚算完整的鈔票兌換，而原本木製的功德箱也換了1個金屬製，希望不會被白蟲「食錢」。
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