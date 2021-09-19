白蟻入侵功德箱…泰國寺廟住持一開見蟻巢 善款變碎紙無法兌換

害蟲無孔不入，連錢都不放過！泰國有寺廟的住持最近發現用來收集善款的功德箱有異，裏面的鈔票竟變得碎爛，原來兇手是白蟻，牠們更已在箱內築巢。住持指箱內原本有逾1.4萬泰銖（約3300港元），經點算後損失過半，有約1萬泰銖（約2400港元）已變成一堆碎紙，餘下較為完整的會聯絡銀行兌換。

泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

事件發生於泰國甘烹碧府1家名為Ta Khian Thong的寺廟，寺內住持日前留意到功德箱裏面的善款離奇變得碎爛，一些鈔票破爛到根本不能使用。住持打開檢查才發現箱內竟然有白蟻在築巢，鈔票被牠們咬到變碎紙，一倒出來是一大堆紅色和綠色「碎鈔」，還夾雜住硬幣。

泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

該名住持透露，他們1年前打開過功德箱，未發現有白蟻或異狀，經點算後，箱內原本有約1.4萬元泰銖（約3300港元），估計損失逾1萬泰銖（約2400港元），已聯絡當地銀行將一些尚算完整的鈔票兌換，而原本木製的功德箱也換了1個金屬製，希望不會被白蟲「食錢」。

泰國有寺廟的功德箱被白蟻入侵築巢，善款變成一堆碎紙。（「สํานักข่าวไทย TNAMCOT 」YouTube影片截圖）

延伸閱讀：

隔離泰女嫌外賣太慢狂摑管理員 稱剛隆胸勿碰：20多萬你賠得起？

動物園疫下關閉 企鵝繼續散步鍛鍊竟不停搖頭 專家：可能感孤獨

文章授權轉載自《香港01》