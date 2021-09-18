影／樓上鄰居太吵 網紅夫婦1招高難度動作反擊
世界上令你最困擾的人，很可能是住在樓上的鄰居！外國1對網紅夫婦早前分享1條短片，指一直以來深受樓上鄰居每晚發出噪音的困擾，兩夫妻根本沒法睡覺，忍無可忍之下，終於想到1招「以其人之道還治其人之身」反擊。短短7秒的片段大快人心，上載至今已逾540萬人觀看，網民被逗得爆笑大讚是很認真的報復。
@mav_n_mandii Douchebags… #funnyvideosforyou #viral #foryoupage #comedy #neighbors #upstairsneighbors ♬ original sound - Mav & Mandii
TikTok網紅夫婦Mav和Mandii上月分享有關片段，示範如何反擊樓上經常發出噪音的鄰居。從片段可見，老公將老婆反轉抱起來，讓穿着厚底拖鞋的老婆不斷在天花板上來回踩踏，就如行在地面一樣。
短短7秒的影片吸引超過540萬人觀看，有網民大讚兩夫婦高招，而且身手不凡，「做這個動作應該經過長時間訓練」、「難怪下半身肌肉這麼結實（歪）」；有人則提出1個建議，以提高報復力，「下次穿高跟鞋，效果更好呢！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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