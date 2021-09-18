15歲少年「想量私密處長度」 醫從尿道拔出一條USB線

日前在英國倫敦的一名15歲少年突發奇想，為了測量自己的下體長度，將「USB轉接線」塞入自己陰莖的尿道中，無法自行拔出，最後只能緊急送醫開刀處理。對此，醫師也表示，目前已將USB線取出，但不排除未來可能還會出現尿道損傷、反覆感染的後遺症，嚴重將導致組織感染、壞死。

據英國媒體《每日星報》報導，這名男孩是試圖用此方法測量陰莖長度，所以才將USB線從尿道插入測量，但沒想到線竟在體內打結，讓他多次想自行取出，卻都失敗，最後竟開始出現大量血尿，才將此事告知家人，並緊急送醫。

送醫後，負責的醫療人員透過X光片發現，USB線的位置無法直接透過工具移除，便立刻讓他轉至倫敦大學學院醫院（University College Hospital London）治療。轉院後，醫師確認完USB線的位置後，就將陰莖和陰囊周圍的肌肉切開，切斷USB線的打結處後，才順利將剩下的線從尿道拉出體外。

目前，男孩在術後沒有出現任何異狀，僅住院2天就康復出院，2週後回診也沒有問題，但男科顧問醫師拉希姆（Amr Raheem）指出，雖然手術相當成功，也無立即出現併發症，不過未來仍有可能出現尿道狹窄而影響排尿，以及容易患上「復發性泌尿道感染」，因此仍須持續回診、追蹤。