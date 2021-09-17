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捉蛇20年！印度蛇王自認「毒液免疫」 被咬自行吮毒後慘死

香港01 / 李納德
部分蛇類具有毒性，若不慎遭咬應及時送醫治療。 示意圖／ingimage
部分蛇類具有毒性，若不慎遭咬應及時送醫治療。 示意圖／ingimage

經驗充足也要提防毒物！印度中央邦一名蛇王擁有20年捉蛇經驗，聲稱自己多次被毒蛇咬到，但從未中毒過。日前蛇王幫當地村民捉蛇時，不慎被咬到右手手掌，但他不以為意將蛇掛在頸上四處展示，更蹲在地上即場「吮毒」，未料他突然倒地，送院搶救後不治。當地媒體指出，他死於黑色眼鏡蛇的劇毒。

事發於9月12日，印度蛇王Pamma Ahirwar到中央邦城鎮德奧裡的Jaitpur Kachhaya村捉蛇。印媒報導，當天有條黑色眼鏡蛇闖入村民Brajesh Rajak家中，有村民找Ahirwar求救，他連同團隊出動捉蛇。

Ahirwar和另外3名男子入村民屋後，用木棍在長櫈下敲打干擾，Ahirwar再單獨入屋捉蛇。未料眼鏡蛇在他抓在手上時扭動身體，一口咬住他右手手掌，蛇王不以為意，將眼鏡蛇掛在自己的頸上，在村裡走來走去展示自己的「戰績」，唯現場的民眾其實看得心慌慌。

Ahirwar在鏡頭前展示自己右手的傷口，繼而蹲下用嘴吸吮手掌傷口，自行「吮毒」，將毒液和血吐在地上。過了不久他坐在地上，突然失去意識暈倒，其他人將他送院，但他在病床上時已無法動彈，當天就死亡。

Ahirwar捉蛇時右手手掌被咬傷，隨後自行吮毒，再將毒血吐在地上。 圖／Sagar Express News截圖
Ahirwar捉蛇時右手手掌被咬傷，隨後自行吮毒，再將毒血吐在地上。 圖／Sagar Express News截圖

有網友看完報導後，感嘆蛇王死得很慘，「太有自信只會傷害自己」。當地媒體指，Ahirwar有20年的捉蛇經驗，聲稱自己多次被毒蛇咬到，但自己從來沒中過毒，因此被毒蛇咬到也不當一回事。然而，Ahirwar正是死於黑色眼鏡蛇的劇毒，入院時毒液已擴散至全身。

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文章授權轉載自《香港01》

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