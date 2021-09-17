遇船難海上漂流！婦強撐4天耗盡自己 喝尿、餵母乳為子女保命

委內瑞拉一個家庭與朋友一行9人在9月初乘船出遊，卻遇上船難，其中40歲母親查孔（Mariely Chacón）與2名子女、25歲保母在海上漂流。為求保命，查孔靠喝自己的尿液維生，然後用母乳餵哺子女長達4天，他們最終獲政府人員救起，遺憾的是，查孔已經身體不支，在救援人員抵達前不幸死於脫水。

5人仍下落不明

這個來自委內瑞拉伊格羅特（Higuerote）的家庭，原定前往拉托爾圖加島（Tortuga Island）渡假，但不幸在9月3日遇上巨浪，船體斷開，查孔與她的6歲兒子、2歲女兒靠坐上小型充氣艇飄浮，25歲保母馬丁內斯（Verónica Martinez）則靠躲進一個船用雪櫃飄流。團內其餘5人至今下落不明，當中包括查孔的丈夫、兩夫婦的朋友等人。

在海上飄流的4人苦撐多天，除了飢餓還要面對酷熱天氣，據救援人員講述，查孔為救兩名子女，她靠喝尿液維持自己生命，然後用母乳餵哺子女，直至9月7日，政府救援人員終找到4人，2名孩童當時仍伏在母親身上，惟查孔已經離世，在救援人員抵達前的約3、4小時死於脫水。

當地媒體La República引述法醫消息人士報導，由於脫水導致電解質耗盡，查孔的重要器官已衰竭，她餵哺母乳也有可能造成身體加速脫水。

查孔與她的子女。圖擷自 twitter

2名孩童沒有生命危險

查孔成功救下2名子女，他們與保母都有脫水與輕度灼傷，幸沒有生命危險。

查孔的葬禮9月11日在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）舉行，並經網路直播，當地大批網友向她留言致意。

延伸閱讀：

女版路飛？烏克蘭美女18cm超長頸 手腳長如橡膠 14歲已高195cm

克林頓性醜聞案劇集開播 萊溫斯基親任製作人 T back事件神還原

文章授權轉載自《香港01》