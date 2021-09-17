聽新聞
test
0:00 / 0:00
肉類成功闖海關？ 挪威特斯拉車主收新車見「這一根」愣住
電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1-6月的市佔率達到15%，顯示出購買特斯拉的熱度不減。目前特斯拉部分車款是由中國製造，出口到歐洲市場，不過在出口時，發生了一件趣事。日前一名挪威網友表示，他購買的特斯拉Model Y置物箱裡，附贈了一根「火腿腸」。
根據《快科技》報導，一位挪威網友在臉書「Tesla Model Y Norge」社團發文表示，自己新買的特斯拉Model Y，置物箱內出現了一根火腿腸。原來是上海工廠的工人，在組裝車時忘了把它帶走，讓這根火腿腸從中國遠渡到挪威。
對此，有網友幽默表示「這個北歐車主發現除了德式香腸以外，還有這麼好吃的鹹肉腸」、「不來個火腿腸連續劇嗎？」、「這個廣告商高興了」、也有人質疑「鬼知道是不是自己放進去的」、「挪威人在當地自己買的嗎？」、「肉類我記得不能過海關」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言