肉類成功闖海關？ 挪威特斯拉車主收新車見「這一根」愣住

電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1-6月的市佔率達到15%，顯示出購買特斯拉的熱度不減。目前特斯拉部分車款是由中國製造，出口到歐洲市場，不過在出口時，發生了一件趣事。日前一名挪威網友表示，他購買的特斯拉Model Y置物箱裡，附贈了一根「火腿腸」。

根據《快科技》報導，一位挪威網友在臉書「Tesla Model Y Norge」社團發文表示，自己新買的特斯拉Model Y，置物箱內出現了一根火腿腸。原來是上海工廠的工人，在組裝車時忘了把它帶走，讓這根火腿腸從中國遠渡到挪威。

挪威一名車主在交車時，發現置物箱裡面有一根中國的火腿腸。圖擷自 快科技

對此，有網友幽默表示「這個北歐車主發現除了德式香腸以外，還有這麼好吃的鹹肉腸」、「不來個火腿腸連續劇嗎？」、「這個廣告商高興了」、也有人質疑「鬼知道是不是自己放進去的」、「挪威人在當地自己買的嗎？」、「肉類我記得不能過海關」。