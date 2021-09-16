「想仿照電影情節」牧師夫婦的大家庭12年生12孩子

美國37歲女性柯特妮（Courtney）和33歲牧師丈夫克力斯（Chris）即將迎接第12個孩子的誕生。他們表示11個孩子不斷祈求第12個手足的到來，希望成為描繪有12個小孩大家庭的電影《十二生笑》（Cheaper By The Dozen）翻版。

全職媽媽柯特妮說第12個孩子預產期在明年3月，屆時她大兒子也剛好滿12歲。這對夫妻還不知道第12個孩子的性別，只確定孩子的命名會跟其他孩子一樣以「C」開頭。

柯特妮在社群平台分享他們在14690坪土地上的忙碌生活：孩子們在家自學、飼養140隻包括豬、羊、狗和雞等各種動物。

柯特妮透露在婚姻之初沒預期會有這麼多孩子，稱這樣的結果是驚喜。她還說自己喜歡懷孕的感覺：「我不會孕吐也沒什麼疼痛感，懷孕期間一直很舒適。」

柯特妮提到自己仍是嬰兒主要照顧者，大孩子除了偶爾幫忙抱嬰兒、陪玩，不會做太多育兒的工作。

柯特妮指出基於年齡和健康狀況考量，明年很可能是最後一次生寶寶：「有點感傷，但也很高興我們有時間做好心理準備，而不是被醫生宣告：『你不能再生了』。」

部分網友對這個大家庭不表認同：「生這麼多很自私且荒謬，難道他們不明白這個星球上人口太多了嗎？」、「為了模仿電影要生第12個孩子，還真是個好理由」、「這麼多孩子的碳足跡會是多少？」

但也有人祝福這個大家庭：「恭喜你們，柯特妮真是偉大的女姓」、「孩子們都好可愛，太棒了！」