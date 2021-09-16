快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

女模被罵太胖 攝影師竟要她「不吃不喝2周」瘦了再來拍

聯合新聞網 / 綜合報導
女模遇到攝影師要求她「不吃不喝2周」瘦了再來拍照。圖／取自mirror
女模遇到攝影師要求她「不吃不喝2周」瘦了再來拍照。圖／取自mirror

比利時22歲女模特兒賈布拉伊洛娃（Lize Dzjabrailova）日前到攝影棚準備拍攝工作時，攝影師竟當眾指責她太胖了，要「禁食2周瘦下來再來拍」。

賈布拉伊洛娃回應攝影師的「建議」可能會導致飲食失調等嚴重身心問題，最後斷然拒絕這份工作邀約。

賈布拉伊洛娃解釋，最初一家服裝品牌提供她這份拍攝工作，但當她到了攝影棚，攝影師告訴她如果能連續2週不吃東西會更上相。賈布拉伊洛娃說自己當時非常震驚：「人們不該指示我對待身體的方法。界線是最重要的，但人們總是喜歡測試你的底線。」

賈布拉伊洛娃認為在最初感到不受尊重時就要離開，如果她聽從攝影師的建議挨餓，「下一次他就會更超過」。賈布拉伊洛娃提到：「你不必害怕失去這些人。如果他們看不到你的價值，其他人會看到。但你必須先看到自己的價值。」

賈布拉伊洛娃稱當天她離開攝影棚後，服裝品牌就致電道歉並請她再回來拍照，但她拒絕了。隔天服裝品牌告訴賈布拉伊洛娃他們已解雇了那位出言不遜的攝影師。賈布拉伊洛娃對此表示：「說出來確實很重要，我們應該先愛自己。」

她還呼籲網友不能要別人為了拍攝不吃東西，因為會導致飲食失調，「若對身體沒安全感的模特兒面對跟我類似的處境，別人的一句話都會讓她發瘋。她可能真的會完全停止進食，最後頭髮脫落、器官衰竭，還可能因為你的言論而死。」

品牌 模特兒 器官 比利時

延伸閱讀

側面全開化身狂野女戰士！「小惡魔」芭芭拉帕爾文露腰又露腿　狂風吹過險露三角地帶

運動出現「4大症狀」小心橫紋肌溶解症！ 尿液呈醬油色不妙

紐約健身圈火紅的修身顯瘦「下降運動」！鍛鍊腹部深處的核心肌群、緊實鬆垮大腿肉，1天1次腰腿明顯瘦一圈

辣到不科學！72歲Vera Wang簡直比超模還性感

相關新聞

女模被罵太胖 攝影師竟要她「不吃不喝2周」瘦了再來拍

比利時22歲女模特兒日前到攝影棚準備拍攝工作時，攝影師竟當眾指責她太胖了，要「禁食2周瘦下來再來拍」。

建築師沉迷「黑魔法」不工作 跟1歲女兒雙雙裸身陳屍公寓內

俄羅斯32歲建築師莎列夫絲卡雅（Elizaveta Tsarevskaya）為了學習邪惡巫術「黑魔法」離職。日前被發現與1歲女兒裸體陳屍在公寓裡。

小媽媽女大生帶兒上課 教授兼當「保母」邊授課

美國21歲女大生日前結束一學期的產假返校，她因無法找到保母只好帶兒子上學，教授不吝伸出援手。

23歲男翹班謊稱「確診染疫」 露餡被抓包下場超慘

澳洲23歲男性為了翹班，竟謊稱自己感染新冠肺炎，導致公司緊急關閉並深度清潔他上班的工地附近幾個地點，他的謊言被拆穿後遭到起訴，本月14日地方法院開庭審理此案。

又有藝人轉戰「暗黑界」？男團員改當AV女優 網羞喊：卡哇伊

又有藝人轉戰AV界？日本成人片產業發展蓬勃，不少廠商以特殊的題材吸引觀眾，部分公司則是有意拉攏現役藝人或偶像「下海」，以其原有的知名度作為噱頭...

訓練乳牛上廁所？科學家想奇招 盼減少畜牧業汙染

為了最大限度地減少畜牧業產生的有毒物質對環境造成影響，科學家想出「訓練小乳牛上廁所」的辦法，並強調此舉可以更好地處理牛尿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。