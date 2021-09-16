女模被罵太胖 攝影師竟要她「不吃不喝2周」瘦了再來拍

比利時22歲女模特兒賈布拉伊洛娃（Lize Dzjabrailova）日前到攝影棚準備拍攝工作時，攝影師竟當眾指責她太胖了，要「禁食2周瘦下來再來拍」。

賈布拉伊洛娃回應攝影師的「建議」可能會導致飲食失調等嚴重身心問題，最後斷然拒絕這份工作邀約。

賈布拉伊洛娃解釋，最初一家服裝品牌提供她這份拍攝工作，但當她到了攝影棚，攝影師告訴她如果能連續2週不吃東西會更上相。賈布拉伊洛娃說自己當時非常震驚：「人們不該指示我對待身體的方法。界線是最重要的，但人們總是喜歡測試你的底線。」

賈布拉伊洛娃認為在最初感到不受尊重時就要離開，如果她聽從攝影師的建議挨餓，「下一次他就會更超過」。賈布拉伊洛娃提到：「你不必害怕失去這些人。如果他們看不到你的價值，其他人會看到。但你必須先看到自己的價值。」

賈布拉伊洛娃稱當天她離開攝影棚後，服裝品牌就致電道歉並請她再回來拍照，但她拒絕了。隔天服裝品牌告訴賈布拉伊洛娃他們已解雇了那位出言不遜的攝影師。賈布拉伊洛娃對此表示：「說出來確實很重要，我們應該先愛自己。」

她還呼籲網友不能要別人為了拍攝不吃東西，因為會導致飲食失調，「若對身體沒安全感的模特兒面對跟我類似的處境，別人的一句話都會讓她發瘋。她可能真的會完全停止進食，最後頭髮脫落、器官衰竭，還可能因為你的言論而死。」