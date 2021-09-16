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建築師沉迷「黑魔法」不工作 跟1歲女兒雙雙裸身陳屍公寓內

聯合新聞網 / 綜合報導
建築師沉迷「黑魔法」不工作。圖／取自mirror
建築師沉迷「黑魔法」不工作。圖／取自mirror

俄羅斯32歲建築師莎列夫絲卡雅（Elizaveta Tsarevskaya）為了學習邪惡巫術「黑魔法」離職。日前被發現與1歲女兒裸體陳屍在公寓裡。

警方表示母女屍體旁還有放著一隻死去的貓及莎列夫絲卡雅情人安東（Anton）的照片，屋內到處散滿魔法儀式的物品，莎列夫絲卡雅則陳屍在她女兒屍體上方，2人1貓屍體上都有刺傷的痕跡。

莎列夫絲卡雅26歲丈夫魯辛 (Artur Rusin) 提到她曾是優異的建築系學生，還跨足服裝設計。但她後來沉迷於黑魔法，為了鑽研這門以各種秘密儀式及手段迫害人的邪惡巫術還辭職，並嘗試與死者交流。

莎列夫絲卡雅趁魯辛外出工作時與熱衷黑魔法的安東有染，兩人生下女兒。魯辛將這個女兒視如己出撫養。

警方提到莎列夫絲卡雅所有門都是從裡面反鎖，認為她應該是在「儀式」中先殺死女兒和貓再自殺，目前仍在追查安東的下落。

俄羅斯 離職 建築

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