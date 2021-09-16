小媽媽女大生帶兒上課 教授兼當「保母」邊授課
美國21歲女大生拉瑪（Imani Lamarr）日前結束一學期的產假返校，她因無法找到保母只好帶兒子上學，教授迪克斯（Aqeel Dix）不吝伸出援手，在課堂上邊抱著寶寶邊授課，好讓拉瑪騰出手抄筆記。
拉瑪表示當時告知健康科學教授迪克斯自己找不到保姆得請假時，迪克斯不同意：「他不准我請假。我看著他說：『但沒人幫我看小孩啊。』」迪克斯解釋：「我不會讓我的學生因為找不到人顧小孩而錯過我的課。這對我來說不是個選項。」
迪克斯建議拉瑪帶兒子來上課並說：「我就是這種個性，我很樂意幫忙學生。」
拉瑪起先對這個提議持保留態度，擔心兒子在課堂表現會影響其他同學或自己的注意力。但當她帶著孩子去上迪克斯的課時，她意識到這些都不成問題。
拉瑪說從沒想過事情會演變成這樣，「有人在我身邊真正關心我，對我而言意義非凡，感謝之情難以言述。」
拉瑪再2個月就要從大學畢業了，她最感謝2位最喜歡的男性：她的心靈導師迪克斯以及健康的2歲兒子。
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