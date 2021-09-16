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23歲男翹班謊稱「確診染疫」 露餡被抓包下場超慘

聯合新聞網 / 綜合報導
23歲男為翹班竟謊稱「染疫」。圖／取自news.com.au
23歲男為翹班竟謊稱「染疫」。圖／取自news.com.au

澳洲23歲男性彼特曼摩爾（Jamie Pitman-Muir）為了翹班，竟謊稱自己感染新冠肺炎，導致公司緊急關閉並深度清潔他上班的工地及附近幾個地點，他的謊言被拆穿後遭到起訴，本月14日地方法院開庭審理此案。

警方指出彼特曼摩爾8月2日凌晨4點15分傳簡訊給老闆，稱他的病毒檢測呈陽性無法上班。他的同事因此被迫停職並隔離等待測試結果。

但在彼特曼摩爾傳訊的數小時後，他又傳了第2條簡訊給老闆告知對方第2次檢測結果為陰性。警方經調查後，證實彼特曼摩爾從未收過陽性檢測結果，便以傳播假消息、陷他人於危險中的罪名逮捕他。

彼特曼摩爾14日在法庭上要求休庭2週以獲得法律建議，目前已獲准保釋，28日將重返法庭。若指控成立他將面臨最高罰款11000澳幣（約合新台幣22萬元）或2年徒刑。

新冠肺炎 澳洲 假消息

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