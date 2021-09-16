聽新聞
test
0:00 / 0:00
23歲男翹班謊稱「確診染疫」 露餡被抓包下場超慘
澳洲23歲男性彼特曼摩爾（Jamie Pitman-Muir）為了翹班，竟謊稱自己感染新冠肺炎，導致公司緊急關閉並深度清潔他上班的工地及附近幾個地點，他的謊言被拆穿後遭到起訴，本月14日地方法院開庭審理此案。
警方指出彼特曼摩爾8月2日凌晨4點15分傳簡訊給老闆，稱他的病毒檢測呈陽性無法上班。他的同事因此被迫停職並隔離等待測試結果。
但在彼特曼摩爾傳訊的數小時後，他又傳了第2條簡訊給老闆告知對方第2次檢測結果為陰性。警方經調查後，證實彼特曼摩爾從未收過陽性檢測結果，便以傳播假消息、陷他人於危險中的罪名逮捕他。
彼特曼摩爾14日在法庭上要求休庭2週以獲得法律建議，目前已獲准保釋，28日將重返法庭。若指控成立他將面臨最高罰款11000澳幣（約合新台幣22萬元）或2年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言