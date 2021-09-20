影／女將臨盆 孩子的爹打XBOX不想停：我保證再玩一局！
美國女性海蒂（Haydee）臨盆前，伴侶在病床旁目不轉睛盯著電視螢幕打電動，當該海蒂詢問對方：「寶貝，你為什麼帶著Xbox來？」只見孩子的爹頭也不回地說：「我保證再一局就好。」海蒂在影片標註文字：「他將會因為Xbox錯過兒子的誕生。」
影片獲得網友2極評價。有人說：「我也會打電動，但如果在那種情形下還繼續打電動，感覺很不尊重家人間的重要時刻，也會喪失理當擁有的回憶。」但也有網友認為海蒂伴侶的行為並無不妥：「我不會介意耶！我之前告訴老公待產時要帶任天堂電玩去醫院，這樣我們就能一起玩瑪利歐賽車。」
海蒂稍後解釋，讓伴侶帶電玩其實是她提議的：「說他在我臨盆前光顧著打電動只是開玩笑啦！他一直陪在我身邊，這（打電動）是他應得的。」
@anxietycouple
He’s going to miss his sons birth due to that Xbox 😂 ##foryou ##fyp ##couplegoals ##pregnant ##pregnancy ##laboranddelivery ##labor ##fortnite ##xbox♬ original sound - Anxiety couple
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