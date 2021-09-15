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又有藝人轉戰「暗黑界」？男團成員改當AV女優 網友驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
日本男團「櫻men」成員KIJU轉戰AV界，以男扮女裝的造型拍攝成人片，引發討論。圖／取自Instagram、Twitter
日本男團「櫻men」成員KIJU轉戰AV界，以男扮女裝的造型拍攝成人片，引發討論。圖／取自InstagramTwitter

又有藝人轉戰AV界？日本成人片產業發展蓬勃，不少廠商以特殊的題材吸引觀眾，部分公司則是有意拉攏現役藝人或偶像「下海」，以其原有的知名度作為噱頭，讓系列作品一炮而紅。近期，日本又傳出一知名男團成員決心「轉換跑道」，將以AV女優的身分與粉絲見面，消息一出立刻引發討論。

日本知名男團「櫻men」於2017年出道，以演奏日本樂器打響名號，團內人數由最初的4人慢慢增加至10人，曾為許多熱門作品及遊戲演奏主題曲或提供配樂，也舉辦過多場海外巡迴演出，相當受到粉絲歡迎。

然而，在團內負責演奏津輕三味線的KIJU卻於今年夏天宣布退團，KIJU退出後竟「改頭換面」，以女性裝扮亮相，並將藝名改為「桃谷梨梨（桃谷りり）」，就此參戰日本AV界，其出道作「壓倒的美」也將於本月發佈。

在日本，男藝人改行擔任AV女優的情況非常少見，因而引發網友熱議，許多粉絲也紛紛留言讚嘆，「真的太可愛了」、「謝謝你總是分享美麗的照片」，不少人則是獻上祝福，希望桃谷梨梨能在不同領遇上好好發展。而桃谷梨梨也時常在個人推特更新照片，與粉絲們分享自己的日常與工作狀況。

日本男團「櫻men」成員KIJU轉戰AV界，以男扮女裝的造型拍攝成人片，引發討論。圖／取自Instagram、Twitter
日本男團「櫻men」成員KIJU轉戰AV界，以男扮女裝的造型拍攝成人片，引發討論。圖／取自InstagramTwitter
日本男團「櫻men」成員KIJU轉戰AV界，以男扮女裝的造型拍攝成人片，引發討論。圖／取自Instagram
日本男團「櫻men」成員KIJU轉戰AV界，以男扮女裝的造型拍攝成人片，引發討論。圖／取自Instagram

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