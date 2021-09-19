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超摳肌肉男曝省錢術 只有2條內褲「聞聞沒味就繼續穿」

聯合新聞網 / 綜合報導
超摳男只有2條內褲，聞聞沒味就繼續穿。圖／取自thesun
超摳男只有2條內褲，聞聞沒味就繼續穿。圖／取自thesun

美國紐約男性里維拉（Matt Rivera）日前公開自己控制每月支出在300美元（約合新台幣8300元）以內的省錢哲學，其中一項是只買2條內褲，「如果聞一聞覺得沒異味就會繼續穿」。

里維拉解釋自己穿內褲前會進行「嗅覺測試」，如果還不太難聞就省了一次水費可以繼續穿。他也坦承自己會重複使用衛生紙：「我會把用過的衛生紙放在窗邊讓太陽曬乾就能再使用，如果衛生紙真的很濕，會先擰乾再拿去曬。」他還拿茶包和噴霧瓶自製「助曬劑」，因為在日光浴床上曬黑對他而言花費太高。

里維拉夢想成為職業摔跤手，存下來的錢全都投資在身體上，他會用香蕉皮和蛋殼自製蛋白粉，取代市售一罐100美金（約合新台幣2700元）的蛋白粉。

里維拉的母親瑪格麗塔（Margarita）常向他伸出援手，甚至每個月都為他買食物。瑪格麗塔很欣賞兒子的摳門之道表示：「很多人說我兒子很小氣，但我會說這是節儉，我也認為他很有創意。」

衛生紙 紐約 夢想 省錢

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