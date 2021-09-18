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影／一路捕到掛！ 101歲阿嬤跟78歲兒子一周3天出海捕龍蝦

聯合新聞網 / 綜合報導
101歲阿嬤跟78歲兒子一周3天出海捕龍蝦。圖／取自cbsnews
101歲阿嬤跟78歲兒子一周3天出海捕龍蝦。圖／取自cbsnews

美國緬因州一艘漁船上有個特殊的身影：現年101歲的奧麗薇（Virginia Oliver）。她是當地最年長的龍蝦捕手，1年有一半時間、每週3天都在海上從事危險的工作，奧麗薇78歲的兒子麥克斯（Max）也跟著她一起出海捕龍蝦。

最近奧麗薇在工作時不慎嚴重割傷縫了7針。醫生問她：「你為什麼要在外面捕龍蝦？」她答：「因為我想這麼做。」醫生認為以奧麗薇的高齡而言，這份工作有點危險，但她蠻不在乎表示：「我不在乎他怎麼想！」

奧麗薇7歲時就跟著爸爸出海捕龍蝦，當時這份工作被視為「男人活」，船上沒有其他女性。94個年頭過去了，她仍在海上乘風破浪。

奧麗薇在麥克斯拉回龍蝦陷阱後，會測量捕獲的龍蝦，扔掉小龍蝦並綁住留下來的龍蝦。

奧麗薇稱自己是船上的老大，無法容忍麥克斯臨陣脫逃說不幹了。麥克斯指出奧麗薇不會放棄，如果有天他想退休，奧麗薇肯定會跟他說：「你最好是因為出了什麼問題（才退休）。」

奧麗薇提到自己的退休日期只會刻在墓碑上：「我會做到死去的那天！」

小龍蝦 墓碑

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