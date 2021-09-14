健身爸抬2公斤蛋白粉回家 女兒「開箱玩堆沙」全家變沙池

日本1名熱愛健身的爸爸在Twitter分享女兒在家中的「堆沙現場」，事緣他剛剛買了2公斤的高蛋白粉回家，女兒即誤以為那是沙子，竟然倒在屋裏狂玩，從貼出的圖片，可見家中儼如變成沙灘，讓人看見都感到崩潰。健身爸稱事後花了很多功夫去清潔，又形容屋裏「散發出甜甜的香氣」。網友驚訝照片中的高蛋白粉和沙子一模一樣，又說幸好是無毒的，但健身爸爸仍是擔心女兒，說要調整擺放健身物品的位置，以免再生意外。

日本網友「おかだ」日前在Twitter分享有趣又無奈的貼文，熱愛健身的他剛剛買了2公斤高蛋白粉回家，結果被女兒當成沙子，在家裏倒出來玩堆沙遊戲。爸爸稱屋子散發着甜甜香氣，為免惹蟲，他先用吸塵機吸走高蛋白粉，接着用蒸汽機清潔地板，接着再用乾布抹乾，花了很多時間和工夫去清理。

其實如果樓主沒有說清楚，照片上的高蛋白粉，看起來真的很像沙子，貼文現時已有逾10萬人讚好，網友笑言「如果你不說，真的很像在家裏玩沙」，又稱應該慶幸高蛋白粉都算「可以溶於水的沙子」，還好對小孩無害。

雖然花了一番工夫清潔，但作為爸爸的樓主也自我檢討起來，說幸好女兒今次是拿了高蛋白粉玩，萬一是拿了健身藥物來玩就相當危險，說會檢查自己存放健身用品位置是否安全，以免讓女兒取到。

日本健身爸爸剛買了2公斤高蛋白粉回家，被女兒當成沙子，在屋裡玩堆沙。 圖／Twitter「Biskey_18」

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文章授權轉載自《香港01》