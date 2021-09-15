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瑕疵品更值錢 出錯的1英鎊銅板以205英鎊價格售出
一枚罕見的1英鎊（約合新台幣38元）銅板日前在購物平台eBay上以205英鎊（約合新台幣7800元）的價格售出，售價能翻漲這麼多倍是因為銅板中間是金色的，而非一般的銀色。
這枚「瑕疵」銅板在由5個競標者下了24次競標後，於上月8日售出。
賣家在商品描述中解釋，他們在一家酒吧工作，無意間發現這枚2017年出產的特別銅板。賣家在上月3日以1.11英鎊（約合新台幣43元）起標後，在短短5天競價就突破200英鎊（約合新台幣7660元）。
外媒指出，英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）每天生產300萬到400萬枚硬幣，偶爾出現問題，包括第一次世界大戰空戰百年英國2英鎊紀念幣上少了「2英鎊」字樣，甚或印刷沒對齊。收藏家通常願意出更高價蒐藏這些稀有的「瑕疵品」。
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