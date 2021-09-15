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按摩棒不小心開整晚險燒屋 女羞曝：差點沒命了！
國外一名女子在社群平台提到，日前她不小心讓按摩器開整晚「差點讓她沒命了！」
女子說某一晚使用按摩器後，就放到床上充電插座數週沒拔下來。某天她酩酊大醉後不小心開啟了按摩器，酒醒後發現整晚開著的按摩器「完全融化了，整間公寓飄散燒焦的塑膠味。」
原PO慶幸按摩器沒有燒毀房子，直呼這次經驗「很尷尬且嚇人」，並勸網友「一定要記得拔掉按摩器的插頭！」
部分網友建議原PO聯繫客服，認為一般電器充電應該不會發生這種事：「聽起來是很糟糕的設計。 應該要設定使用一段時間會自動斷電」、「劣質零件製成的性玩具才會發生這種問題，應該不是正品」。但也有人指出：「之前買過正品按摩棒，說明書也建議不要連續開超過35分鐘。」
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