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男捉到近4公尺長大鱷魚 剖肚發現史前千年文物

聯合新聞網 / 綜合報導
4公尺長大鱷魚肚裡竟藏史前文物。圖／取自clarionledger
4公尺長大鱷魚肚裡竟藏史前文物。圖／取自clarionledger

美國男子漢密爾頓（John Hamilton）日前捕獲近4公尺長、重達340公斤的巨大鱷魚，他將鱷魚帶到加工廠解剖時，竟發現鱷魚藏著史前美洲原住民使用的「破損箭頭」和「鉛錘」。

加工廠老闆起先覺得沒人會相信他在鱷魚胃裡發現這些東西，後來認為：「這件事太酷了，不曬到臉書上太可惜了，以前可能從未發生過，我們必須公諸於世！」

密西西比州地質辦公室地表地質學主任史塔恩斯（James Starnes）推測，該箭頭出產時間得追溯到西元前5000-6000年，而鉛錘可能是西元前1700年的產物。史塔恩斯表示目前仍不知道鉛錘的功用。

史塔恩斯說：「密西西比三角洲地區遺址常會發現這些史前文物，而對於鱷魚來說，這些東西與礫石沒什麼不同。」

鱷魚肚裡發現史前美洲原住民使用的「破損箭頭」和「鉛錘」。圖／取自clarionledger
鱷魚肚裡發現史前美洲原住民使用的「破損箭頭」和「鉛錘」。圖／取自clarionledger

鱷魚 遺址 原住民 文物

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