數學教師3年請769天假 同事氣炸報警揭更怒真相

上班族討論如何「翹班」時，義大利有名教師做出了3年請769天假的「創舉」。義大利傳媒報道，當地1名47歲高中數學教師，3年內請了459天病假、310天育兒假，合共769天假期，雖然他能提供醫生證明，但同事們忍無可忍報警。調查揭發該教師根本無病，甚至鮮少回家，而是在義大利各地旅遊替多間公司做商業顧問工作，已確認賺了至少9.7萬歐元（約317萬台幣），還被揭發他申請了疾病和兒童保障福利金，涉款共1.3萬歐元（約42萬台幣），真正「吃乾抹淨」。

這名47歲「欺詐教師」來自西西里，在東北部省份波代諾內（Pordenone）1間工業技術高中教數學，但他長期請假，大部份都聲稱自己生病，3年內請了459天病假、310天育兒假，聲稱要照顧1個孩子。

有外媒指，3年有1095天，當地學校星期六日放假，還有聖誕節、元旦等公眾假期，他再請了769天假，故他可能根本沒上過班。不過，其家鄉阿格里真托（Agrigento）的家庭醫生有為他簽署醫療證明，讓他長期請病假，最後是學校裏的同事實在忍無可忍，決定報警。

調查人員透過追蹤他的高速公路收費紀錄、預訂酒店情況，發現他請假期間行蹤可疑。警方及當地金融部門揭發，原來教師請假日子裏，他根本沒有生病或留家照顧孩子，他鮮少回家，而是從事提供商業諮詢的顧問工作，一直在義大利周圍旅行，替不同公司工作「秘密兼差」，已確認賺約9.7萬歐元（約317萬台幣）。據悉他其中一份工是在環境保部門工作，賺取了近4萬歐元（約130萬台幣）。

調查部門指，教師實際上還是居住於波代諾內省內，為多間私營或公營公司工作，他未有獲學校授權兼職，也沒有將所得酬勞申報，更未向兼差公司透露自己是公務員。由於他一直無申報從事專業顧問工作，可能累稅務部門造成稅收損失。

請假之餘，教師連福利金都沒放過，2016年至2019年間，教師申請了疾病和兒童保障福利金，涉款共1.3萬歐元（約42萬台幣）。法官早前審理前已裁定要扣押這福利金，教師的代表律師要求訴訟移至西西里進行，但遭拒絕。教師目前涉嫌欺詐及使用虛假證明等罪。

今年4月，義大利已發生過1宗極其誇張的欺詐工資事件，卡拉布利亞（Calabria） 1家醫院的66歲公務員Salvatore Scumace，被指控曠工長達15年，騙取53.8萬歐元（約1750萬台幣），被當地人封為「曠工之王」。當地傳媒指，Scumace被調派到該醫院後，2005年起不再上班，甚至威脅阻止上司提交他的紀律報告，該上司退休後，繼任者及人事部門甚至無留意到有員工一直無上班，他現時涉嫌欺騙、敲詐勒索和濫用職權等罪受查。

延伸閱讀：

訛稱按摩院停運呃10萬元資助 69歲婦遭涉欺詐被捕

意大利「幽靈」公務員曠工15年破紀錄 卻準時出糧500萬終遭揭發

文章授權轉載自《香港01》