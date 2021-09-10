買樂透2天後中三千萬！ 男苦笑「半年被妻花光」：沒辦法退休

許多人都有購買彩券的習慣，希望自己有一天能幸運中獎，不必再為賺錢奔波。不過，國外一名男子中了樂透的巨額獎金後，短短半年內就花光所有金額，讓他苦笑直呼「錢已經花光了，我還年輕，沒辦法退休」。

根據外媒《devon live》報導，英國當地一名男子尼爾（Neil Smart）與妻子蘇（Sue Smart）在今年3月初時購買樂透，2天後隨即被通知中獎，訊息中寫著「恭喜您贏得100萬英鎊（約為台幣3830萬元）」，起初他以為是詐騙訊息，後來致電確認後，才發現自己確實中獎。

領取獎金後，一家人搬進一棟價值英鎊60萬元（約台幣2298萬元）的房子、買了新車、安排2022年去加勒比海度假的豪華郵輪行程、投資基金等，妻子更是將原先工作辭去，且購入許多奢侈品，獎金在短短半年內已經見底。

尼爾直言，妻子已經把錢花光了，並苦笑表示「我現在還很年輕，還不能退休」；至於看見許多抱有樂透夢的買家，尼爾則提醒，建議大家不必為了贏錢而不斷購買彩券，只要偶爾玩玩就好，就像他現在一樣。