買樂透2天後中三千萬！ 男苦笑「半年被妻花光」：沒辦法退休

許多人都有購買彩券的習慣,希望自己有一天能幸運中獎,不必再為賺錢奔波。不過,國外一名男子中了樂透的巨額獎金後,短短半年內就花光所有金額,讓他苦笑直呼「錢已經花光了,我還年輕,沒辦法退休」。

根據外媒《devon live》報導,英國當地一名男子尼爾(Neil Smart)與妻子蘇(Sue Smart)在今年3月初時購買樂透,2天後隨即被通知中獎,訊息中寫著「恭喜您贏得100萬英鎊(約為台幣3830萬元)」,起初他以為是詐騙訊息,後來致電確認後,才發現自己確實中獎。

領取獎金後,一家人搬進一棟價值英鎊60萬元(約台幣2298萬元)的房子、買了新車、安排2022年去加勒比海度假的豪華郵輪行程、投資基金等,妻子更是將原先工作辭去,且購入許多奢侈品,獎金在短短半年內已經見底。

尼爾直言,妻子已經把錢花光了,並苦笑表示「我現在還很年輕,還不能退休」;至於看見許多抱有樂透夢的買家,尼爾則提醒,建議大家不必為了贏錢而不斷購買彩券,只要偶爾玩玩就好,就像他現在一樣。

