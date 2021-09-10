快訊

甄子丹感謝小18歲愛妻 上節目自爆當初不知道她那麼嫩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買樂透2天後中三千萬！ 男苦笑「半年被妻花光」：沒辦法退休

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名男子中了樂透大獎，卻在短短半年內花光所有金額。示意圖／ingimage
英國一名男子中了樂透大獎，卻在短短半年內花光所有金額。示意圖／ingimage

許多人都有購買彩券的習慣，希望自己有一天能幸運中獎，不必再為賺錢奔波。不過，國外一名男子中了樂透的巨額獎金後，短短半年內就花光所有金額，讓他苦笑直呼「錢已經花光了，我還年輕，沒辦法退休」。

根據外媒《devon live》報導，英國當地一名男子尼爾（Neil Smart）與妻子蘇（Sue Smart）在今年3月初時購買樂透，2天後隨即被通知中獎，訊息中寫著「恭喜您贏得100萬英鎊（約為台幣3830萬元）」，起初他以為是詐騙訊息，後來致電確認後，才發現自己確實中獎。

領取獎金後，一家人搬進一棟價值英鎊60萬元（約台幣2298萬元）的房子、買了新車、安排2022年去加勒比海度假的豪華郵輪行程、投資基金等，妻子更是將原先工作辭去，且購入許多奢侈品，獎金在短短半年內已經見底。

尼爾直言，妻子已經把錢花光了，並苦笑表示「我現在還很年輕，還不能退休」；至於看見許多抱有樂透夢的買家，尼爾則提醒，建議大家不必為了贏錢而不斷購買彩券，只要偶爾玩玩就好，就像他現在一樣。

樂透 彩券 英國

延伸閱讀

想拿五倍券買啥？網友神默契看準這類商品：買它不無小補啦！

1天200元！她PO出給另一半每個月零用錢分配 網見狀傻了

大S信義區豪宅賣2.19億 作家PO舊報廣告驚：當年只要668萬

細數七年級生經歷過這些事 他問：沒買房的原因是什麼？

相關新聞

為領津貼不擇手段！男子將亡母做成「木乃伊」放入地下室

奧地利警方今天表示，一名男子為了繼續領取母親的津貼，在89歲母親去年死後，將她的屍體放置於地下室長達1年多，並用繃帶包裹...

買樂透2天後中三千萬！ 男苦笑「半年被妻花光」：沒辦法退休

許多人都有購買彩券的習慣，希望自己有一天能幸運中獎，不必再為賺錢奔波。不過，國外一名男子中了樂透的巨額獎金後，短短半年內就花光所有金額，讓他苦笑直呼「錢已經花光了，我還年輕，沒辦法退休」。

違規「鹿」邊停車？ 網見「一格一鹿」笑翻：想停車拿仙貝換

日本奈良以數量眾多的野生鹿聞名，吸引許多遊客前往觀光，由於當地對鹿相當包容照顧，就連周邊的住宅區也能隨處看見日本鹿的蹤影。近日就有民眾分享一張在當地拍攝的照片，許多鹿整齊地停在停車格內休息，逗趣畫面引發網友熱烈討論。

北海道漁夫撈到「全白海膽」 驚呼打漁60年從沒見過

大自然無奇不有，即使到了現代，還是有許多人類尚未探知的生物存在。最近日本北海道，就有資深漁夫，撈到了一顆顏色非常特別的海膽，一時之間成為話題。

男疑吞「Nokia3310」胃痛求診 醫憂電池爆炸用內視鏡取出

吞戒指聽得多，但吞手機就比較少見了。歐洲國家科索沃近日有醫生分享奇案，當地1名33歲男子吞下手機4天後，因為胃痛不適才求醫。由於手機內有鋰電池，醫生擔心會爆炸，並將化學物質釋放在腸道危及其性命，故利用內窺鏡將手機分成3份逐一取出，幸好未出現併發症。起初有許多網友及媒體都以為男子吞的是Nokia經典機款3310，但後來有人發現他吞的應該是L8star的BM90超迷你手機，比3310小得多。

鄰居密告她虐兒 社福員登門查看發現超窘真相

英國女性凱莉分享社福員登門拜訪的經歷，直呼這是她此生遇到「最搞笑」的事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。