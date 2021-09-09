男疑吞「Nokia3310」胃痛求診 醫憂電池爆炸用內視鏡取出

吞戒指聽得多，但吞手機就比較少見了。歐洲國家科索沃近日有醫生分享奇案，當地1名33歲男子吞下手機4天後，因為胃痛不適才求醫。由於手機內有鋰電池，醫生擔心會爆炸，並將化學物質釋放在腸道危及其性命，故利用內視鏡將手機分成3份逐一取出，幸好未出現併發症。起初有許多網友及媒體都以為男子吞的是Nokia經典機款3310，但後來有人發現他吞的應該是L8star的BM90超迷你手機，比3310小得多。

電話落肚可能會釋放出一些腐蝕性物質危及性命。科索沃醫生Skender Telaku日前在臉書分享一宗吞電話事件，上傳了被吞手機的照片，還有X光片及內視鏡影像。由於手機外觀與Nokia3310相似，許多網友驚訝他是如何吞下整部Nokia3310。

當地媒體指出，男子吞下手機4天後不適，感到疼痛、胃痛，自行到普里斯提納的醫院求助。醫生擔心鋰電池可能會在他體內爆炸，並將化學物質釋放在其腸道內，故入院時男子狀況其實很危險。醫生們考慮後決定在不開刀情況下，利用內視鏡將手機分成3份再取出，手術成功後男子未出現併發症，目前仍在康復中，預料幾周後可以出院。

團隊並未公開男子身份，也沒解釋他為何會吞下手機。病人如果拖延治療，吞下電子設備可能足以致命，最令人擔心的其實是手機內的鋰電池。雖然手機的外觀和經典手機Nokia3310相似，但外媒指出被吞下的應該是L8star的BM90， 號稱世上最細部的迷你藍牙手機，比3310細得多。

總部位於柏林的Ada Health指出，人類誤吞非食用異物時，80%都會通過糞便排出體外，但尖銳及有毒的電子設備非常危險，需要及時求醫。英國胃腸病學會就提到，民眾吞下異物多數會順利排出，當中有10%至20%的病例要用內視鏡取出，1%的病人需要做手術取出或事後要治療併發症，但當然硬幣、鈕扣、膠製品、電池和骨頭不常被吞下。

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文章授權轉載自《香港01》