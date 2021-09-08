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全家歡聚吃到「奪命烤肉」？她一覺醒來驚見7家人沒了呼吸

聯合新聞網 / 綜合報導
伊喬瑪與家人一起享用烤肉大餐，不料隔天醒來後，卻發現家人們倒臥在客廳，其中7人已經死亡。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
伊喬瑪與家人一起享用烤肉大餐，不料隔天醒來後，卻發現家人們倒臥在客廳，其中7人已經死亡。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

全家歡聚烤肉，隔日醒來卻家破人亡？日前，奈及利亞一名女子伊喬瑪（Ijeoma）與家人一同享受烤肉大餐，吃飽後她便回房睡覺，沒想到一覺醒來卻目睹慘劇。伊喬瑪醒來後發現多名家人倒臥在客廳已經沒了呼吸心跳，一旁的媽媽則是陷入重度昏迷，短短一個晚上竟痛失7名家人，讓她深感崩潰。

根據外國媒體報導，該事件發生在奈及利亞的阿比亞州（Abia），8月底時，伊喬瑪的爸爸烏巴（Sunday Ugba）準備了當地傳統的烤肉大餐「蘇亞（Suya）」，並邀請家人及親友的小孩們一同享用。9個人一起吃烤肉、喝果汁，共度了一個美味歡樂的晚餐時光，大女兒伊喬瑪吃飽後，便趁著睡意入房休息，不料竟就此與家人天人永隔。

伊喬瑪醒來後，立刻迎來悲劇畫面，她發現爸爸及其他家人們倒在客廳內，7個人全都沒有了呼吸，而一旁的母親則沒了知覺、陷入重度昏迷。驚恐之際，伊喬瑪趕緊報警求助，所幸其母親經搶救後已無生命危險，但其他家人卻已無法挽回，宣告死亡。

離奇的發展讓伊喬瑪備感驚恐，她向警方表示，昨晚全家人吃的東西都是一樣的，唯一不同的是，她在晚餐時並未飲用果汁。晚餐過程中，家人們都曾一度感到劇烈胃痛，但經過短暫休息後就恢復了，所以大家也都不以為意。

地方人士也提出個人看法，他表示伊喬瑪家的一樓有自行安裝發電機，於事發當天的凌晨3點突然熄火，恐是因為燃料耗盡，使燃燒不完全的廢氣瀰漫家中，進而奪走7條性命，但詳細事發原因仍待警方調查。

奈及利亞 烤肉

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