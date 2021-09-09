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鄰居密告她虐兒 社福員登門查看發現超窘真相

聯合新聞網 / 綜合報導
鄰居密告女子虐兒，社福員登門查看發現超窘真相。圖／取自tiktok@hamblin1987backup
鄰居密告女子虐兒，社福員登門查看發現超窘真相。圖／取自tiktok@hamblin1987backup

英國女性凱莉（Kayleigh）6日分享社福員登門拜訪的經歷，直呼這是她此生遇到「最搞笑」的事。

社福員向凱莉解釋他們接到電話報案，懷疑凱莉「疏於照顧」兒子喬治（George）。社福員接獲消息，凱莉總是禁止喬治進食，並常對喬治說：「你今天已經吃過了」，擔心喬治沒獲得該有的福利。

凱莉等社福員語畢後問對方：「你想看看喬治有沒有被照顧好嗎？」對方回答好。凱莉努力憋笑上樓帶喬治下來，才揭曉喬治其實是隻肥滋滋長得像加菲貓的家貓！社福員當場一臉困窘。

喬治本尊。圖／取自tiktok@hamblin1987backup
喬治本尊。圖／取自tiktok@hamblin1987backup

凱莉笑說：「報案者應該要打給防止虐待動物協會，而不是社福單位。」她解釋喬治很胖，1天吃3餐，3餐間不餵牠吃零食

一名網友感到莞爾表示：「喬治顯然學會了使用手機的方法」也有人說：「看到社福員擔心潛在的受虐兒真是太好了」、「還好是搞笑的錯誤。如果是受虐兒，社福員這麼做會救他們。」

@hamblin1987backup

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受虐兒 零食 英國

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