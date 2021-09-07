快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男上班臨時起意走別條路 意外救出差點身陷火海居民

聯合新聞網 / 綜合報導
男上班臨時起意走不同的路，救出差點身陷火海的人。圖／取自northjersey
男上班臨時起意走不同的路，救出差點身陷火海的人。圖／取自northjersey

美國男性瓦勒（Sean Valle）3日開車上班途中臨時起意，決定走平常不會走的路，結果意外解救差點身陷火海的人們。

瓦勒當時在車上注意到空氣中飄散灰色煙霧，下車走近後看到一戶人家冒出濃煙，2人被困在屋頂上奮力揮手求救。

瓦勒表示自己想都沒想，立刻撥打 911，接著跑向受困的人們。他發現灰色煙霧從房子的一側冒出來，眼看再過幾分鐘這棟房子就會整棟燒起來了。瓦勒迅速尋找梯子希望救援屋頂上的2個人，但一時找不到梯子，只好先抓起椅子站在上面，但椅子不夠高，無法搆到屋頂。

屋頂上的2個人大喊著要瓦勒幫忙救出屋裡一樓其他2個人。瓦勒決定先移動到房子前冒出火焰的門，他不停地敲打門大叫：「有人有梯子嗎？」

這時一名警察抵達，對街鄰居也拿著梯子跑來幫助屋頂上的2人。而瓦勒仍持續敲打其前門。瓦勒說：「我在門上敲了至少30秒，接著我到燈亮了，屋裡的人來到門前但沒有打開門。」

原來屋裡的人睡著了，不知道他們家外面正冒出煙。瓦勒大叫：「你們的房子著火了！」他們最終走到屋外，看到火焰從房子右側竄出。過了幾分鐘消防隊員才趕赴現場，當時「每個窗戶都冒出火焰。」

瓦勒完成救人任務後，給老闆發了房子著火的照片，告知對方今天他上班會遲到。

瓦勒回想起事發經過表示：「一切都發生在幾分鐘內。」但他不自認為英雄，而只是「在正確的時間出現在正確的地點」。謙稱自己只是叫醒房裡2個人讓他們遠離火場，還說「如果我當時真的爬上梯子將2個人從屋頂上救下來，或許我就會覺得自己英雄。

火災

延伸閱讀

電動機車充電近12小時 鋰電池過充爆裂起火

桃園壽山高中教室火警 學生手機放書包內充電竟起火

網紅分享每日開銷 眼尖網友看出「怪怪的」意外發現病症

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀搶黃金時間「取精」懷上試管嬰兒

相關新聞

熟男誇口要練得比健身教練「大」 一年後重逢兩人都笑了

美國健身教練1年前在健身房廁所裡遇到1名年長男性，對方向格雷歌誇下豪語：「1個月後我會比你大。」2人直到1年後才舊地重逢、相認。

男上班臨時起意走別條路 意外救出差點身陷火海居民

美國男性瓦勒 3日開車上班途中臨時起意，決定走平常不會走的路，結果意外解救差點身陷火海的人們。

扮護理師熱舞挨批 她卯起來拍片「猜猜我做什麼工作？」圈粉2百萬

美國25歲女性蘿絲（Natalie Rose）靠著邀網友「猜她的職業」圈粉210萬人。

在家門口「被割草機碾壓」 女斷腳趾驚悚畫面曝光

日前在美國有名女子在自家門口除草，卻意外在使用割草機時跌倒，導致左腳直直被機器輾過，大拇指割傷最後只能截肢，而這驚恐的瞬間也被監視器記錄下來，引起許多網友留言議論。

義大利老婦刮中1600萬！ 請老闆兌獎卻被搶「逃之夭夭」

義大利新聞報導稱，那不勒斯（Naples）一家煙草店老闆，竟然涉嫌拿走顧客的中獎刮刮樂逃跑，並企圖登上飛往加那利群島（C...

帥到被離職！總統前「美男隨扈」帥照紅遍全球 背後藏敬業精神

2017年韓國總統競選期間，擔任總統文在寅身邊隨扈的崔英才（최영재），因帥氣外貌紅遍全球，如今他不再從事保鑣相關工作，背後讓人哭笑不得的原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。