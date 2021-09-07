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熟男誇口要練得比健身教練「大」 一年後重逢兩人都笑了
美國健身教練格雷歌（Matt Greggo）1年前在健身房廁所裡遇到1名年長男性，對方向格雷歌誇下豪語：「1個月後我會比你大。」2人直到1年後才舊地重逢、相認。
格雷歌回顧1年前在健身房廁所裡裸著上身攬鏡自拍時，該名男性路過對著格雷歌說：「等著我吧，一個月後我會看起來比你更大。」格雷歌微笑著回應：「好喔！」
1年後格雷歌在同一面鏡子前自拍，看到男性驚呼：「不會吧！」接著他轉身問男性：「還記得我吧！」對方認出格雷歌回答：「我記得你。」格雷歌笑著說：「1個月對嗎？」最後該男性受格雷歌邀請，掀起上衣跟他一起在鏡頭前秀出肌肉。
2人的故事獲得1百多萬人按讚迴響，許多網友留下好評：「這男人信守承諾」、「他認出你時展開的笑顏好真誠」、「訓練他！！那會很酷！！」、「這男人有進步，這是最重要的」、「他看起來減重了一些，更年輕了」。
@mattgreggo
“Bigger than you in one month” *1 Year Later* 👀😂🙏🏼 ##motivation ##gym ##positivity ##abs♬ Like I Can - Sam Smith
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