扮護理師熱舞挨批 她卯起來拍片「猜猜我做什麼工作？」圈粉2百萬

美國25歲女性蘿絲（Natalie Rose）靠著邀網友「猜她的職業」圈粉210萬人。

在蘿絲眾多影片中，她時而化身冰淇淋店小販，時而變農夫，有時還會去高爾夫球場揮桿。

蘿絲「猜職業」系列影片起因於她穿著護理師制服跟同事一起熱舞，有名網友在留言中批評她：「妳要記得，身為護理師應該要照顧人，而非現身在TikTok上。」蘿絲隨後拍了段影片，畫面中的她仍跟著同一首歌起舞，只是這次她手持告示牌，上面寫著：「我不是護理師」接著她邀請網友「猜猜看她做什麼工作？」

網友開始天馬行空的猜蘿絲的工作，蘿絲也不負眾望扮演「警察」、「消防員」等各種角色。

蘿絲受訪時表示自己最初只是想拍一些影片，不在乎有多少粉絲，但因為爆紅很多公司開始想找她合作。蘿絲很享受網上的關注，也很感恩有機會在疫情期間拍片，直言：「我不認為這是理所當然的，整個經歷讓我感到謙卑。」