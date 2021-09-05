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女服務生收超高額小費 驚見「這露骨留言」笑不出來
在國外的消費文化中，會有「給小費」的習慣，在餐廳用餐後也必須要留下一些小費給服務生，也因此出現不少有關給小費的趣聞，而日前便有一位女服務生分享，自己在工作途中收到了高額的小費與一張紙條，只是紙條上的留言噁心到讓她完全笑不出來。
這名女服務在社群網站Reddit上發文，表示自己日前收到一筆高價的小費，從單子上可以看到，客人的消費僅128.89美元（約新台幣3560 元），但卻給了這名女服務生1000美元（約新台幣2.7萬元）的小費，雖然這高價的小費讓她十分訝異，但這名客人在帳單上的留言卻非常令人不舒服。
「有著漂亮奶頭的公主，打給我吧，紳士大師 luxery」，這名客人使用這樣裸露的字眼在結帳帳單旁留訊息，讓女服務生感到渾身不舒服，便將這留言上傳至網路上，引起不少網友的留言討論。
此文一出，便有許多網友紛紛留言表示「公主是我家的貓的名字」、「收到這種紙條我會覺得很髒」、「我單是看到就覺得很想死，可憐的女孩」。但卻有網友認為，這應該是信用卡公司的行銷手段，因為以美國信用卡公司的規定，客戶在刷卡買單時，是無法留下比帳單還要高額的小費。
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