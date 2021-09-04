E奶女歌手花28萬「動縮胸手術」9個月又長回來 心碎喊：錢白花了

美國有一位女歌手因為長期受到自己E罩杯的困擾，決定要花錢「縮胸」，她花了1萬元美金(約台幣28萬元)成功變成C罩杯，沒想到才開心短短九個月的時間，她又長回原本的E罩杯，讓她欲哭無淚，直呼「錢白花了」。

據外媒報導，這名來自美國洛杉磯的24歲歌手兼舞者莉昂(Bethanie Lyon)，從青少年時期就發育良好，這讓當時的她感到有點尷尬，出社會後莉昂又兼職舞者，她總是無法自如的移動身體，還長期受到背痛的困擾，也不能穿自己想穿的衣服，於是決定去動「縮胸手術」。

手術後莉昂的胸部也成功變成C罩杯，但開心的日子不久，三個月後她發現衣服逐漸緊繃，接縫處開始裂開，接著九個月後，她的胸部幾乎恢復到手術前的E罩杯，莉昂表示「這真的令我沮喪又心碎」，因為她對手術後的樣子相當滿意和開心。

雖然術前醫生就曾告知，胸部可能會再長回來，但案例十分稀少，沒想到就真的發生在自己身上，莉昂表示，「在經歷這麼多痛苦後，感覺一切都白費了，真的很難接受」，但她也已經調整好心情，學著接受自己豐滿的身材，更專注在唱歌上，未來若是有必要，也不排除再進行第二次縮胸手術。