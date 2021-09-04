外送員3個月賺66萬！只休一天每天狂跑13小時 網驚呼：是超人吧

全球疫情爆發，不少政府單位也呼籲民眾「沒事不要外出」，盡量在家中做好防疫措施，因此外送平台崛起，大家使用的頻率也提升。日本有一名外送員分享了自己今年6月到8月跑外送的「亮眼戰果」，他一共跑了3,706件單，收入高達264日圓(約66萬台幣)，但他期間只有休一天，讓網友相當吃驚。

這位名為あっきー的日本外送員8月29日於推特發文，他表示自己今年6月加入外送員的工作，連續三個月下來，總共跑了3,706件單，賺進了264萬日圓(約台幣66萬)，平均一個月能月收22萬台幣，只不過三個月內他僅休了一天假。

從月份來看，6月他跑了1,251件單，賺進了85萬6,572日圓(約21.5萬台幣)；7月跑了1,220件單，賺進86萬7,759日圓(約21.8萬台幣)；9月接了1,235件單，賺了三個月內最多的91萬7,557日圓(約23萬台幣)，合計下來是264萬1,888日圓(約66萬台幣)，等於一個月的月薪有22萬台幣之多。

日本外送員秀出自己跑3個月單的成果，每個月平均可以賺進22萬台幣。 圖／推特(@uber98947163)

不過他也表示，能跑出這麼好的成績是因為每天幾乎都從早上9點開始工作，到晚上10點左右下班，騎著小50跑遍東京各大區域，包括港區、涉谷區、目黑區、品川區、橫濱中區、西區，偶爾還會跑到湘南去，一週工作時數大概90個小時左右。

外送員也說，若是不休息也會對身體產生負荷、影響注意力，可能還會有出車禍的風險，因此還是會適度休息，他也表示自己回家後還有很多事要做，網友則認為他根本就是超人，但他用哭笑表情符號回應「自己沒事」。