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「中二病」真有其事？英國研究發現14歲青少年最易相信陰謀論

香港01 / 歐敬洛
英國研究發現，14歲的青少年最容易相信陰謀論，而14歲確實就讀國中二年級，證實了中二病的存在。示意圖／ingimage
英國研究發現，14歲的青少年最容易相信陰謀論，而14歲確實就讀國中二年級，證實了中二病的存在。示意圖／ingimage

日本有一個名詞叫「中二病」，形容一個人的成長階段，就讀中學二年級的時候容易陷入叛逆期，唯我獨尊、妄想、及對周遭和社會產生不信。英國最近一個研究發現，14歲的青少年最容易相信陰謀論，而14歲剛好就讀中二，助證了中二病的存在。

英國多間大學的心理學專家合作，論文在最新一期的期刊《英國發展心理學雜誌》（British Journal of Developmental Psychology）發表。研究發現，14歲可能是最容易相信陰謀論的年齡。

研究團體設定了36條的問題，當中包括一些經典的陰謀論，包括「世界政治實質由背後一個影子團體操控」、「政府正以神秘方法精神控制國民」、「政府故意隱暪外星人已造訪地球」等等。不過牽涉更多歷史政治等複雜因素的，如「戴安娜是被謀殺而非死於車禍」等陰謀論則未有包括在內。

結果發現14歲的青少年最容易相信陰謀論，而隨着年紀增加，相信陰謀論的人數會逐步減少。

在英國，14歲正好處於9年生，由「Key Stage 3」進入「Key Stage 4」學習階段的時期。在學童心理學上亦屬於自我情感控制困難的時期，因此會更容易受到新奇的理論與思想影響。

同樣的，日本亦認為在14歲前後的青少年，是自我意識形成的重要時期，很容易受到朋輩及周遭影響。中二病雖然不是一種真正的「病」，但卻是形容在這階段容易產生奇怪思想，唯我獨尊等有陷入叛逆期的一個成長階段，是日本一個流行用語。

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文章授權轉載自《香港01》

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