埃及沙漠挖出「四腳鯨魚」化石 能水陸兩棲還有超強力下巴
一般對「鯨魚」的認知，都想到牠是一種生活在海中的哺乳類動物。然而最近外國的研究團隊，卻發現在幾千萬年前，曾經有過長著腳，能夠水陸兩棲的鯨魚。
根據外媒「BBC日文版」報導，英國《皇家學會報告》最近公布一項研究。一個科學家團隊在埃及西方的沙漠中，發現推測距今4300萬年前的鯨魚化石。該處過去曾經被海覆蓋，自1900年代前半被德國學者挖掘之後，就不斷發現藏有鯨魚的化石。
不過這次挖到的鯨魚化石，最特別的地方，在於牠身上竟然有四隻腳，是可以在海中、陸地上來回的兩棲生物。埃及的曼索拉大學團隊因為該化石的頭部，長得和胡狼有些神似，因此便以胡狼造型的埃及冥界神「阿努比斯（Anubis）」為靈感，將這種鯨魚命名為「Phiomicetus Anubis」。
研究指出，Phiomicetus Anubis有著強力的下顎，讓牠能夠啃食大部分的生物，因此對周遭的動物而言，確實是有如死神一般的存在。牠的身形也彷彿鯨魚一般巨大，推估牠的體型應該長達約3公尺，重量則達到約590公斤。研究團隊認為，這隻新種鯨魚的發現，將會有助於釐清鯨魚演化的進程。
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