快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

埃及沙漠挖出「四腳鯨魚」化石 能水陸兩棲還有超強力下巴

聯合新聞網 / 綜合報導
科學家在埃及沙漠中，找到4300年前有著四隻腳的鯨魚化石。圖擷取自BBC
科學家在埃及沙漠中，找到4300年前有著四隻腳的鯨魚化石。圖擷取自BBC

一般對「鯨魚」的認知，都想到牠是一種生活在海中的哺乳類動物。然而最近外國的研究團隊，卻發現在幾千萬年前，曾經有過長著腳，能夠水陸兩棲的鯨魚。

根據外媒「BBC日文版」報導，英國《皇家學會報告》最近公布一項研究。一個科學家團隊在埃及西方的沙漠中，發現推測距今4300萬年前的鯨魚化石。該處過去曾經被海覆蓋，自1900年代前半被德國學者挖掘之後，就不斷發現藏有鯨魚的化石。

不過這次挖到的鯨魚化石，最特別的地方，在於牠身上竟然有四隻腳，是可以在海中、陸地上來回的兩棲生物。埃及的曼索拉大學團隊因為該化石的頭部，長得和胡狼有些神似，因此便以胡狼造型的埃及冥界神「阿努比斯（Anubis）」為靈感，將這種鯨魚命名為「Phiomicetus Anubis」。

曼索拉大學團隊以埃及冥界之神「阿努比斯」為靈感，替這隻新品種的四腳鯨魚取名。圖擷取自HUFFPOST
曼索拉大學團隊以埃及冥界之神「阿努比斯」為靈感，替這隻新品種的四腳鯨魚取名。圖擷取自HUFFPOST

研究指出，Phiomicetus Anubis有著強力的下顎，讓牠能夠啃食大部分的生物，因此對周遭的動物而言，確實是有如死神一般的存在。牠的身形也彷彿鯨魚一般巨大，推估牠的體型應該長達約3公尺，重量則達到約590公斤。研究團隊認為，這隻新種鯨魚的發現，將會有助於釐清鯨魚演化的進程。

鯨魚 化石 英國 BBC 埃及

延伸閱讀

廢棄屋發現110年前食譜 收錄「烹煮丈夫」詳解步驟

日本出售千元「哥吉拉蛋」 網震驚：下不了手

影／飛機開過颶風眼是什麼感覺？ 飛行員拍下驚險瞬間

就是想變蜘蛛人、金鋼狼！ 15歲少年多次讓蜘蛛咬、注射汞到手臂

相關新聞

影／飛機開過颶風眼是什麼感覺？ 飛行員拍下驚險瞬間

美國國家海洋暨大氣總署8月30日公布一段飛行員駕駛颶風偵察機，飛進艾達颶風眼的畫面。

埃及沙漠挖出「四腳鯨魚」化石 能水陸兩棲還有超強力下巴

一般對「鯨魚」的認知，都想到他是一種生活在海中的哺乳類動物。然而最近外國的研究團隊，卻發現在幾千萬年前，曾經有過長著腳，能夠水陸兩棲的鯨魚。

女老師開學日「露事業線清涼熱舞」喜迎國小新生 家長氣瘋

台灣史上最長的暑假結束，9月1日這天也是俄羅斯的「知識日」，全國各地的學生結束暑假返回校園，學校用舞蹈和音樂慶祝，但是有一名國小女老師卻在典禮上「穿著清涼熱舞」，讓部分家長和學生看了很傻眼，教育部也指出「很不恰當」，目前學校正受到調查。

就是想變蜘蛛人、金鋼狼！ 15歲少年多次讓蜘蛛咬、注射汞到手臂

一名15歲少年日前將汞注射到體內，只因想變成「金剛狼」，他還曾引誘蜘蛛咬他，希望能藉此化身為「蜘蛛人」。

房客1年沒繳租還留「8千啤酒罐+1浴缸糞便」 他清理吐了20次

租屋族最怕遇到惡房東，而房東也怕遇到雷房客。一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。

影／女縱身跳下懸崖「毫髮未傷」怎麼辦到的？ 網：冷汗直流

美國一名女性日前分享自己「從懸崖縱身一跳」的影片，畫面最後靜止在一望無際的海岸，讓許多網友看了驚呼：「請快解釋人到哪裡去了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。