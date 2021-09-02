女老師開學日「露事業線清涼熱舞」喜迎國小新生 家長氣瘋

台灣史上最長的暑假結束，9月1日這天也是俄羅斯的「知識日」，全國各地的學生結束暑假返回校園，學校用舞蹈和音樂慶祝，但是有一名國小女老師卻在典禮上「穿著清涼熱舞」，讓部分家長和學生看了很傻眼，教育部也指出「很不恰當」，目前學校正受到調查。

根據英國「每日郵報」報導，事情發生在俄羅斯東南部城市哈巴羅夫斯克一所名為「76號學校」的國小，為了慶祝稱為「知識日」，一位身穿清涼白色舞衣，搭上開衩長裙的女老師在家長和學生面前，大跳火熱的肚皮舞，跳舞時大露事業線與薄紗長裙讓大腿若隱若現，影片流出後，隨即引來爭議。

據報導，當地教育負責人對這種發生在年僅7歲的兒童面前的表演感到憤怒，教育部門也指出，這樣的表演在兒童面前是很不恰當的，並且質疑該學校的整個教育工作，網友批評「這根本是脫衣舞俱樂部才會有的表演」。

報告表示，學校負責人將對這位年輕教師的行為負責，並補充說，學校將接受一系列官方檢查。總部位於莫斯科的母親委員會會長布茲卡雅 (Tatyana Butskaya) 也抨擊這一段表演，認為重點應該放在學童身上，「年輕的學生什麼都不懂，但年紀大的一定很尷尬」。

然而對一些父母來說，這舞蹈卻是打破常規的受歡迎，有人覺得，「節目表演比閱兵好得多」、「這不是一些俗氣的娛樂，這是一種有象徵性的舞蹈」、「每個人都喜歡」、「沒有不好，每個人都很高興」。