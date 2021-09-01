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房客1年沒繳租還留「8千啤酒罐+1浴缸糞便」 他清理吐了20次

聯合新聞網 / 綜合報導
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。 圖／翻攝自USA NEWS LAB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。 圖／翻攝自USA NEWS LAB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

租屋族最怕遇到惡房東，而房東也怕遇到雷房客。一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。

綜合外媒報導，英國有一名男性租屋族長達一年沒有繳房租，房東覺得事有蹊蹺，多次要求進屋查看，卻被房客以各種藉口迴避。後來房客決定退租，離開之後發了一封簡訊，坦言「屋內可能有點髒亂」。怎知房東一開門進屋卻驚呆了，眼前是一座啤酒罐小山，多達8000個空啤酒罐幾乎淹沒了整個客廳和沙發。

不僅如此，廁所的浴缸堆積了一大坨糞便和衛生紙，廚房也全是食物垃圾，包括吃了一半的烤肉串和發霉麵包，簡直臭氣薰天。這一切讓前來打掃的29歲清潔工吉利姆韋伯（Freddie Gillium-Webb）數度嘔吐，花了將近30小時才清理完畢，而房東也得支付高達1.2萬英鎊（約新台幣47萬元）的清潔費。

吉利姆韋伯事後表示，自己平常都在充滿廢水的環境工作，對於髒亂早已習以為常，然而這次打掃除了耗費100個大的垃圾袋、用掉整整10瓶漂白水，還忍不住吐了大約20次，推測房客可能是因為罹患憂鬱症，所以才長期酗酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。 圖／翻攝自USA NEWS LAB
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。 圖／翻攝自USA NEWS LAB

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