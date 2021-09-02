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影／飛機開過颶風眼是什麼感覺？ 飛行員拍下驚險瞬間
4級颶風艾達（Hurricane Ida）8月29日侵襲美國南部路易斯安那州，風速高達每小時230公里。美國國家海洋暨大氣總署8月30日公布一段飛行員駕駛颶風偵察機，飛進艾達颶風眼的畫面。
影片中拍到飛行員在試圖通過氣流時，機身劇烈晃動，但當飛機穿過颶風眼時，機身逐漸穩定下來。飛機上方是一片藍色的天空，亦即最低壓的颶風中心點。整個颶風圍繞著中心點旋轉，颶風直徑達25到50公里之間。
颶風艾達造成紐奧良全市停電，並在沿海地區造成嚴重災情，還逆轉了密西西比河的水流，但颶風艾達登陸後減弱至熱帶低氣壓。
颶風艾達美國史上第5強颶風，它和2005年襲擊美國的超強颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）一樣都在8月29日重創路易斯安那州。
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