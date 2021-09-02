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就是想變蜘蛛人、金鋼狼！ 15歲少年多次讓蜘蛛咬、注射汞到手臂
一名15歲少年日前將汞注射到體內，只因想變成「金剛狼」，他還曾引誘蜘蛛咬他，希望能藉此化身為「蜘蛛人」。他的案例被公布在美國國家生物技術資訊中心（National Centre for Biotechnology）一份研究報告裡，報告指出這名少年在嘗試這麼多「實驗」後幸好沒大礙。
少年受到X戰警漫畫和電影金剛狼角色啟發，拿溫度計裡的汞3度注射到前臂裡，最後導致難以癒合的潰瘍。醫師最後只得進行外科手術，以治療少年的潰瘍並降低他血液和尿液中的汞含量。好在少年沒有出現慢性汞中毒的臨床症狀，顯示皮下注射汞較不易引起全身毒性（Systemic Toxicity）。
少年最後切除了潰瘍以及周圍的皮膚，而且他必須接受「分層皮膚移植」。幸好他在術後恢復良好。
報告提到：「精神健康的孩子很少會故意注射汞到體內，通常都是想自殺的嚴重憂鬱症患者，或是為了提高表現的運動員才會這麼做。案例中的少年沒有精神問題，智商正常。」
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