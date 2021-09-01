快訊

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女縱身跳下懸崖「毫髮未傷」怎麼辦到的？ 網：冷汗直流

聯合新聞網 / 綜合報導
女縱身跳下懸崖。圖／取自tiktok@monicasanluiss
女縱身跳下懸崖。圖／取自tiktok@monicasanluiss

美國一位名叫莫妮卡（Ｍonica）的女性日前分享自己「從懸崖縱身一跳」的影片，畫面最後靜止在一望無際的海岸，讓許多網友看了驚呼：「請快解釋人到哪裡去了！」

莫妮卡在後續影片中公布真相，原來懸崖下並非一路直通地面，而是有一個隱藏的小平台，能接住往下跳的人。

一名網友提到自己上周也出現在同一個地方，「但往下跳時手機差點飛出去，到現在還餘悸猶存，我看這段影片時緊抓住手機不放。」也有不少網友認為就算下面有小平台，往下跳也可能會失足：「我應該會直接跳進海裡」、「我的腳踝會扭到，然後就直接上天堂了」、「要準確地跳到小平台上，感覺比直接往下跳還難耶」。

這段攝於美國夏威夷的影片至今吸引超過570萬觀看人次，許多網友指出影片讓他們感到很緊張、焦慮，紛紛表示：「我冷汗直流」、「看完手心都是汗」、「還是別輕易嘗試！」

@monicasanluiss

Reply to @zoeanastasia1 CLIFF REVEAL!! Sorry this took so long guys 🥶 ##hawaii ##SmartfoodClub ##summer

♬ Just for me - PinkPantheress

夏威夷 網紅

延伸閱讀

影／熱褲外送妹等紅燈「大跳健康操」 畫面曝光網歪樓：難怪身材好

女視毒蛇為「神使」纏頸去祭典被咬暈 村民錯上錯終致慘死

《曠野之息》不靠滑翔傘也能飛 玩家用一隻雞製造出新奇Bug

傳摘虎頭蜂窩釀災 花蓮海上古道火燒山

相關新聞

影／女縱身跳下懸崖「毫髮未傷」怎麼辦到的？ 網：冷汗直流

美國一名女性日前分享自己「從懸崖縱身一跳」的影片，畫面最後靜止在一望無際的海岸，讓許多網友看了驚呼：「請快解釋人到哪裡去了！」

農曆7月挑戰夜游 男下水5分鐘「詭異消失」連求救聲都沒

日前新加坡有一名男子在臉書接受網友挑戰，表示要在農曆7月「鬼門開」晚上游泳橫渡新加坡河，沒想到該男子才剛下水5分鐘，就整個人消失在河面上，直到錄影的友人發現不對勁，才嚇得報警，最後在水深3公尺處找到男子的遺體。

5公分樹枝「插穿蛋蛋」 11歲男童超驚悚X光照曝光

日前在印尼錫江（Makassar）發生一起恐怖的意外事件，有一名11歲男孩爬上大樹玩耍，沒想到卻不慎失足摔落，導致左側陰囊被5公分的樹枝刺穿，幸好事後治療成功，順利出院，而此案例也被寫成論文，發表在醫學期刊《泌尿病例報告》（Urology Case Reports）。

男被警察追捕「邊逃邊自砍生殖器」 全裸喊：我在拯救世界

日前在美國田納西州，有一名39歲男子因拒絕臨檢遭警察追捕，過程中竟在車上斬下自己生殖器扔出窗外，並稱自己這樣做是為了拯救世界。

影／胃脹氣成商機 女靠「放屁」副業大賺一筆

美國女性Lush Botanist日前公開她的神奇副業：放屁。

日本百年劍術門派7代掌門竟是德國小鮮肉 網轟動：史上最帥劍士

日本的傳統劍術歷史悠久，其中由著名劍豪千葉周作於江戶時代末期創立的「北辰一刀流」經已流傳到第7代掌門，最近這個門派突然上了Twitter熱搜，原來他們的現任掌門人居然是純正德國人，而且還是個擁有藍色眼睛和金啡頭髮的29歲帥氣型男！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。