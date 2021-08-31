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農曆7月挑戰夜游 男下水5分鐘「詭異消失」連求救聲都沒

聯合新聞網 / 綜合報導
雷森下水5分鐘就忽然消失在水面上。 圖／翻攝自YouTube／Sgfollowsall
雷森下水5分鐘就忽然消失在水面上。 圖／翻攝自YouTube／Sgfollowsall

日前新加坡有一名男子在臉書接受網友挑戰，表示要在農曆7月「鬼門開」晚上游泳橫渡新加坡河，沒想到該男子才剛下水5分鐘，就整個人消失在河面上，直到錄影的友人發現不對勁，才嚇得報警，最後在水深3公尺處找到男子的遺體。

據《Asiaone》報導指出，45歲的印度裔男子雷森（Raysan Ace）在27日接受匿名網友的挑戰，表示要在農曆7月晚上直播自己泳渡新加坡河。事發當下，由友人拿著手機在臉書直播，雷森先是脫掉上衣，對著鏡頭說明自己願意接受這項挑戰，才一步步地走入河裡，接著緩慢地向河的對岸游去。

沒想到，雷森才下水不到5分鐘，原本還能在黑暗中看到他游泳濺起的些微水花，到後來直接在河上消失，完全不見蹤影。他的朋友發現狀況不對後，便嚇得立刻報警，而當地救難隊在晚間8時40分左右抵達現場，最後由潛水員在距離河岸60公尺、水深3公尺的地方找到雷森，但他卻早已失去生命跡象。

新加坡也過鬼月，從農曆7月初1到7月30，會有各種中元節相關的祭祀活動。據雷森在Youtube上傳的影片可見，他常常進行各種靈異挑戰，甚至在兩個星期前才挑戰在知名的鬧鬼景點獨自過夜，更吸引超過23萬人觀看。但雷森因為這次鬼月挑戰而喪命，也令網友大嘆不值得，「可能是水太冷、身體不適，他連呼救的聲音都沒有，甚至身上沒有任何警示燈就游出去，為了這種挑戰，真的值得嗎？」

新加坡 直播

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