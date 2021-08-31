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5公分樹枝「插穿蛋蛋」 11歲男童超驚悚X光照曝光
日前在印尼錫江（Makassar）發生一起恐怖的意外事件，有一名11歲男孩爬上大樹玩耍，沒想到卻不慎失足摔落，導致左側陰囊被5公分的樹枝刺穿，幸好事後治療成功，順利出院，而此案例也被寫成論文，發表在醫學期刊《泌尿病例報告》（Urology Case Reports）。
據外媒報導，患者的左側陰囊下半部遭樹枝刺穿，甚至可以碰觸到恥骨，經醫師檢查過後，幸好睪丸沒有受傷，便趕緊將異物移除，並且施打破傷風疫苗、服用抗生素藥物，以避免傷口感染，而目前該男孩已經完全康復，僅需定期回院檢查傷口。
然而，此意外事件也被英國皇家外科醫師學會（RCSENG）成員、泌尿外科顧問醫師格拉斯（Jonathan Glass）發表成一則醫學期刊，並說明陰囊和睪丸的刺穿傷非常罕見，但「如果異物進入腹部，膀胱、大小腸、大動脈和靜脈等器官都很危險」，萬一受傷恐怕造成終身影響。
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