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男被警察追捕「邊逃邊自砍生殖器」 全裸喊：我在拯救世界

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名男子拒絕警察臨檢，在遭追捕的過程中，竟在車上斬下自己生殖器扔出窗外。 示意圖／ingimage
美國一名男子拒絕警察臨檢，在遭追捕的過程中，竟在車上斬下自己生殖器扔出窗外。 示意圖／ingimage

日前在美國田納西州，有一名39歲男子因拒絕臨檢遭警察追捕，過程中竟在車上斬下自己生殖器扔出窗外，並稱自己這樣做是為了拯救世界。

據美國媒體《newsweek》報導指出，25日上午在田納西州的70號高速公路上，有田納西州公路巡警發現39歲男駕駛吉爾伯特（Tyson Gilbert）的行徑十分可疑，便想要臨檢他，沒想到對方不但不願意配合警方盤查，還加速逃離現場，於是雙方在高速公路上展開高速追逐。

負責員警強生（Bobby Johnson）表示，在追逐過程中，吉爾伯特突然自宮，還將生殖器扔出窗外，隨後停下車來並打開車門，以全身赤裸、渾身是血的模樣展露給警方看，沒多久後就返回車上繼續開車，追捕了好一陣子才終於被警方逮捕到案。

警方逮捕吉爾伯特後，將受傷的的他送醫治療。隨後警方在調查過程後得知，吉爾伯特表示自己在車上的廣播裡聽到聲音，要他拯救世界，但仍不清楚他的精神狀態是否有受到藥物影響。

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