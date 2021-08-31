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不能忍了！老闆當面放臭屁、打響嗝「還想秀大便」 員工辭職提告

聯合新聞網 / 綜合報導
餐廳老闆當眾「放臭屁、打響嗝、還想秀便便」讓辛普利西歐不堪壓力辭職。圖／取自dailymail
餐廳老闆當眾「放臭屁、打響嗝、還想秀便便」讓辛普利西歐不堪壓力辭職。圖／取自dailymail

英國一家餐廳服務生辛普利西歐（Edgar Simplicio）因老闆克雷特拉（Alessandro Cretella）曾當著他的面打嗝，還問他是否想看「糞便照」心存芥蒂，兩人大吵一架後提出辭呈。日前辛普利西歐將整起事件告上法院獲判賠償。

法官裁定辛普利西歐因推定解僱（Constructive Dismissal，指僱傭方改變勞動者基本勞動條件，勞動條件不願意接受新的改變而辭職）而辭職，有權獲得賠償。法官並指出克雷特拉的行為「不合理且不妥當，且有可能嚴重破壞彼此信任關係」，逼得辛普利西歐別無選擇只能辭職，即便克雷特拉後來表達歉意，但為時已晚。

辛普利西歐2007年開始任職於該餐廳，克雷特拉則在2016年底接管父親的餐廳生意。罹患食道炎、容易脹氣的克雷特拉否認了辛普利西歐的指控，但承認自己確實保有「孩子氣的幽默感」。

辛普利西歐表示克雷特拉曾多次喚他過來並故意大聲打嗝，有時還朝他的臉打嗝。辛普利西歐還說克雷特拉有次在客人面前放響屁，臭氣飄向他讓他當場「凍結」了數分鐘。

此外，辛普利西歐批評克雷特拉「不專業且無能」，不僅會在顧客用餐時躺在長椅上睡覺，還會在餐廳裡脫掉鞋子走來走去，甚至隨地丟牙籤和牙線要員工善後。

辛普利西歐與克雷特拉去年8月發生一次激烈的爭執，其後辛普利西歐因壓力和焦慮暫時告假，當他收假上工時兩人開會，辛普利西歐在會議結束時不堪壓力提出辭職請求。

英國 工時

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